Kako in kdaj so pacienti izgubili zdravnike?

Odziv direktorice Zdravstvenega doma Ljubljana na javni poziv vladi in družinskim zdravnikom glede pacientov, ki so ostali brez izbranega zdravnika

Antonija Poplas Susič, direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana

Skupina podpisnikov – med njimi nekaj zdravnikov –, združenih v Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo, je pretekli teden objavila poziv družinskim zdravnikom. Pri tem so se sklicevali tudi na primerjave s tujino – a korektno navedene trditve o številu prebivalstva na zdravnika v tujini ne zajemajo tudi drugih pomembnih podatkov, ki bistveno vplivajo na delo zdravnikov in na stanje, v katerem se je znašla Slovenija. Stvari so namreč kompleksnejše, imajo svojo zgodovino, predvsem pa ne upoštevajo dosedanjega vloženega truda družinskih zdravnikov za izboljšanje razmer, ki pa kljub obljubam in zagotovilom večinoma ni bilo uresničeno. Posledica je sedanje stanje.