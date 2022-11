Slovenija bi lahko med prvimi evropskimi državami odpravila raka materničnega vratu

Po navedbah Onkološkega inštituta Ljubljana je Slovenija že izpolnila dva od treh ciljev WHO za odpravo raka materničnega vratu

Danes obeležujemo drugo obletnico globalne strategije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), katere zaveza je odprava raka materničnega vratu - prva odprava katerega od rakov nasploh. Slovenija bi lahko postala ena prvih evropskih držav, ki bi ji uspel ta podvig, so sporočili z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Po navedbah Onkološkega inštituta Ljubljana je Slovenija že izpolnila dva od treh ciljev WHO za odpravo raka materničnega vratu, to je več kot 70-odstotna udeležba žensk v presejalnem programu za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih obolenj Zora in ustrezno zdravljenih več kot 90 odstotkov predrakavih sprememb materničnega vratu. Tretji cilj, 90-odstotna precepljenost deklic proti HPV, pa še ni dosežen.

Cepljenje proti HPV je zelo učinkovito, ob zadostni precepljenosti v Sloveniji, Evropi in na globalni ravni pa lahko pričakujemo odpravo rakov, ki jih povzroča okužba s HPV, poudarjajo na inštitutu.

Specialistka javnega zdravja Nadja Šinkovec Zorko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je ob Zorinem dnevu predstavila najnovejše podatke o precepljenosti proti HPV v Sloveniji.

Po preliminarnih podatkih iz elektronskega registra cepljenih oseb (eRCO) je do 14. novembra letos prvi odmerek cepiva proti HPV prejelo 54,7 odstotkov deklic in 31 odstotkov dečkov, rojenih leta 2010. Gre za otroke, ki so v prejšnjem šolskem letu večinoma obiskovali 6. razred osnovne šole, ko je cepljenje proti HPV zanje brezplačno. Drugi odmerek cepiva proti HPV pa je do navedenega datuma prejelo 41,8 odstotkov deklic in 21,7 odstotkov dečkov, rojenih leta 2010.

Podatki po navedbah Šinkovec Zorko kažejo, da so pandemija covida-19 in z njo povezane izolacije, karantene, šolanje na daljavo in spremenjeno delovanje zdravstvenega sistema vplivali na zamik izvajanja cepljenja proti HPV v lanskem šolskem letu. Mladostniki, ki so upravičeni do brezplačnega cepljenja in še niso prejeli drugega odmerka cepiva oz. sploh še niso bili cepljeni, bodo tako predvidoma cepljeni v letošnjem šolskem letu.

Ob današnjem 12. Zorinem dnevu se je zbralo več kot 600 ginekologov, medicinskih sester, presejalcev, citopatologov, patologov in drugih strokovnjakov, ki skrbijo za visoko udeležbo žensk v programu Zora in kakovost obravnave na vsakem koraku. Triletna pregledanost žensk v programu znaša več kot 70 odstotkov, prav zaradi velike udeležbe in visoke kakovosti storitev pa vsako leto v Sloveniji pravočasno odkrijejo in zdravijo 1600 predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje, ki bi nezdravljene lahko napredovale v raka materničnega vratu.

Po besedah vodje državnega programa Zora zdravnice Urške Ivanuš so v zadnjem času zaznali nekoliko manjšo udeležbo na presejalnih programih v starostni skupini med 30 in 39 let, kar je zaskrbljujoče, saj v tej starosti žensk običajno odkrijejo več kot tretjino vseh predrakavih sprememb visoke stopnje v Sloveniji.

Zavezo Slovenije za odpravo raka materničnega vratu so tudi letos obeležili z osvetlitvijo slovenskih znamenitosti v turkizni barvi. Med drugim je letos v turkizni barvi zasijalo Tromostovje v Ljubljani in številne lokalne znamenitosti po Sloveniji. Osvetlitev znamenitosti je prikaz enotnosti 194 držav pri zgodovinski zavezi za prvo odpravo raka na svetu, poudarjajo na onkološkem inštitutu.

Za doseganje cilja WHO na področju precepljenosti proti HPV so se aktivirali številni strokovnjaki in številne evropske nevladne organizacije, pa tudi strokovna združenja. Z novembrom je zaživelo novo evropsko partnerstvo za povečanje precepljenosti proti HPV v Evropi pod okriljem projekta PERCH, v katerem sodeluje 17 evropskih držav, med njimi tudi Slovenija. Projekt vodi Elizabeta Radelj Pepevnik z onkološkega inštituta, ki poudarja, da ima Slovenija v projektu pomembno vlogo, saj skrbi za usklajeno komunikacijo med partnerji in da aktivnosti dosežejo vse ciljne skupine.