»Trump šokiral svet s tem, da nas je skoraj uspaval«

Trumpova razglasitev predsedniške kandidature naletela tudi na kritike konservativnih medijev

Donald Trump, nekdanji predsednik ZDA, je izgubil tudi podporo konservativnih medijev

Ameriški konservativni mediji so večinoma kritizirali odločitev bivšega predsednika Donalda Trumpa za vnovično predsedniško kandidaturo, nekateri so se celo odkrito norčevali. Vodilni republikanci so zadržani, Trumpova hči Ivanka in zet Jared Kushner nočeta sodelovati, vendar Trump za zdaj ohranja podporo republikanske volilne baze.

Ameriške televizijske mreže Trumpovega naznanila kampanje niso neposredno prenašale, vsaj ne v celoti - od kabelskih televizij je to storila le televizija Fox News.

Trumpu sta med napovedjo kandidature ob strani stala soproga Melania Trump in njun sin Barron. Kasneje je bil objavljen tudi posnetek z dogodka, ki kaže, kako so ljudje želeli zapustiti dvorano še pred koncem 66-minutnega monologa, vendar jih varnostniki niso spustili ven.

"Možakar s Floride naznanja," se je v sredo glasil majhen naslov na dnu prve strani konservativnega New York Posta, ki je bralce usmeril na kratek članek na 26. strani. Gre za norčevanje iz Trumpa z uporabo oznake "mož s Floride", ki se je v zadnjih letih razširil po spletu in namiguje na domnevno veliko število moških, ki v tej ameriški zvezni državi izvajajo nerazumna ali absurdna dejanja.

"Trump šokiral svet s tem, da nas je skoraj uspaval," je zapisal konservativni blog RedState. "Starec z Mar-a-Laga kriči v oblake," pa piše American Conservative.

"Zgodbe desničarskih medijev spremljam od leta 2017 in doslej še nisem videl toliko negativnega poročanja o Trumpu. Ne le negativno, ampak tudi naravnost žaljivo," je sporočil ustanovitelj medija The Righting Howard Polskin.

Novinarka časnika New York Times Maggie Haberman je medtem na televiziji CNN dejala, da lastnik televizijske mreže Fox Rupert Murdoch dobro ve, da se Trumpa najbolj užali z ignoriranjem.

Kanal Fox News je bil v sredo poln pozitivno naravnanih poročil o floridskem guvernerju Ronu DeSantisu, ki si ga je vodstvo stranke skupaj s konservativnimi mediji in analitiki očitno izbralo za novega potencialnega voditelja, seveda v upanju, da bo volilna baza sledila. Ta je doslej ostajala zvesta Trumpu, republikanska stranka pa ji je morala slediti.

