Anketa / Za Jankovića bi glasovala več kot polovica vprašanih

Zoran Janković ima dobre možnosti, da bo za župana Ljubljane znova izvoljen že v prvem krogu županskih volitev

Zoran Janković, ljubljanski župan

© Uroš Abram

Zoran Janković ima dobre možnosti, da bo za župana Ljubljane znova izvoljen že v prvem krogu županskih volitev, kaže anketa Ninamedie za Dnevnik in Večer. Zanj bi glasovalo 68,2 odstotka opredeljenih volivcev in 56,2 odstotka vseh volivcev. Sledi kandidatka Levice Nataša Sukić, ki prepriča 11,9 odstotka opredeljenih oz. 9,8 odstotka vseh volivcev.

Na tretjem mestu je s 3,3 odstotka vseh volivcev in štirimi odstotki opredeljenih volivcev Aleš Primc, ki kandidira na listi Glas za otroke in družine. Na četrtem mestu je s 3,1 oz. 3,7 odstotka Tina Bregant, ki kandidira na listi stranke SLS, sledi kandidat SDS Igor Horvat, ki ga podpira 2,7 oz. 3,2 odstotka vprašanih. Kandidatka Vesne - Zelene stranke Jasminka Dedić ima 2,2 oz. 2,7-odstotno podporo. Mojca Sojar (NSi) ima 2,2 oz. 2,7-odstotno podporo, Jasmin Feratović (Pirati) 1,6 oz. dveodstotno, Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije in Kokretno) pa 1,2 oz. 1,5-odstotno.

1. Zoran Janković - 68,2 % / 56,2 %

2. Nataša Sukić - 11,9 % / 9,8 %

3. Aleš Primc - 4 % / 3,3 %

4. Tina Bregant - 3,7 % / 3,1 %

5. Igor Horvat - 3,2 % / 2,7 %

Med volilno kampanjo so se močno izboljšale tudi možnosti za izvolitev Liste Zorana Jankovića za volitve v mestni svet. Od konca oktobra je lista pridobila skoraj petdeset odstotkov podpore, podpora ji je z oktobra izmerjenih 24,6 odstotka poskočila za 10 odstotnih točk na 34,8 odstotka. Za dve odstotni točki je na 15,5 odstotka napredovala tudi volilna podpora Levici, podporo pa izgublja stranka Gibanje Svoboda, ki bi jo oktobra volilo 21 odstotkov opredeljenih anketirancev, zdaj pa je tako namero napovedalo le še 15,7 odstotkov opredeljenih.

Med listami je na četrtem mestu SDS, ki bi jo volilo 10,7 odstotka opredeljenih, sledijo SD s 5,2 odstotka, NSi (3,7 odstotka), Pirati (2,7 odstotka), Vesna - Zelena stranka (2,2 odstotka), Resni.ca (1,7 odstotka), Lista kolesarjev in pešcev (1,7 odstotka), Glas za otroke in družine (1,5 odstotka), Lista šport za zdravje (1,2 odstotka), SLS (en odstotek), Dobra država (0,8 odstotka), Zeleni Slovenije in Konkretno (0,8 odstotka), SNS (0,6 odstotka) in Krščanski socialisti (0,2 odstotka).

Agencija Ninamedia je telefonsko in spletno anketo izvedla med 11. in 14. novembrom na vzorcu 978 ljudi.