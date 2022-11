Orban / »Sankcije EU proti Rusiji so korak v smeri vojne«

Madžarski premier Viktor Orban je politiko EU do Rusije označil kot "zelo nevarno"

Viktor Orban

© Wikimedia Commons

Madžarski premier Viktor Orban je danes znova ostro kritiziral politiko EU do Rusije in jo označil kot "zelo nevarno". Sankcije, ki jih EU uvaja proti Rusiji, so namreč po njegovem korak proti vojni. Zatrdil je še, da ne bo dovolil dodatnega zadolževanja EU, s katerim želi ta v prihodnjem letu financirati 18 milijard pomoči Ukrajini.

"Če se nekdo gospodarsko vpleta v vojaški konflikt, je to korak v smeri vojne," je danes posvaril Orban. "Zavzemanje stališča" bi lahko hitro pomenilo dejansko vstopanje v vojno, je opozoril in dodal, da EU z "dobavljanjem uničevalnega orožja, urjenjem ukrajinskih vojakov na svojem lastnem ozemlju in sankcioniranjem energije" postavlja v nevarnost samo sebe.

Orban v nasprotju z ostalimi članicami unije vztraja pri bolj ali manj nevtralnem stališču do Rusije in njene vojne v Ukrajini. Kijevu Madžarska ni ponudila vojaške pomoči, po novem pa Budimpešta nasprotuje tudi 18-milijardnemu paketu pomoči, ki naj bi ga EU v prihodnjem letu namenila od vojne vse bolj opustošeni Ukrajini.

Kot je sicer danes pojasnil Orban, gre za to, da Madžarska nasprotuje politiki dodatnega zadolževanja za kritje pomoči Ukrajini in ne pomoči kot taki. Namesto skupnega zadolževanja bi morale države članice unije po njegovem preračunati, koliko denarja potrebuje Ukrajina, in nato stroške tega razdeliti proporcionalno in pošteno.

"Če se nekdo gospodarsko vpleta v vojaški konflikt, je to korak v smeri vojne."



Viktor Orban ,

madžarski premier

Madžarska je zavezana pomoči Ukrajini, ne bo pa postavljala interesov Ukrajine pred svoje lastne, je še nadaljeval. Kot znesek, ki bi ga Budimpešta lahko iz proračuna namenila za pomoč Ukrajincem, ne da bi pri tem ogrozila osnovne nacionalne interese Madžarov, je navedel nekje od 146 do 170 milijonov evrov letno.

Premier je obenem ponovil, da Madžarska nikoli ni in tudi v prihodnje ne bo podpirala politike sankcij. Sankcij, ki jih je unija uvedla proti Rusiji, Madžarska doslej resda ni blokirala, se je pa uspela iz njih v precejšnji meri izvzeti, je spomnil in napovedal nadaljevanje takšnega pristopa.

Kljub temu je Orban že večkrat opozoril, da so te sankcije krive za skokovito rast cen energije in visoko inflacijo na Madžarskem. Danes je postregel z izračunom, da bodo sankcije madžarsko gospodarstvo stale šest milijard evrov in v proračunu pustile štirimilijardno luknjo. To bo šlo na račun socialnih izdatkov, višjih plač in davčnih olajšav, je dodal.

Inflacija na Madžarskem je bila oktobra po podatkih Eurostata več kot 21-odstotna, najvišja po letu 1996, medtem ko so cene hrane poskočile za kar 45 odstotkov, kar je največ v EU. Državi glede na rezultate tretjega četrtletja grozi recesija.

Orban je v pogovoru za javni radio danes sicer vztrajal, da je cilj njegove vlade izogniti se trendu recesije v Evropi ter v prihodnjem letu ohraniti polno zaposlenost in nadpovprečno stopnjo rasti.