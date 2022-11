Kdo bo novi župan Celja?

Aktualni župan Celja Šrot se bo v drugem krogu soočil z neodvisnim Matijo Kovačem

Volivci v Celju so aktualnega župana Bojana Šrota, ki občino vodi že 24 let, na današnjih lokalnih volitvah poslali v drugi krog. Namenili so mu nekaj več kot 47 odstotkov glasov, v drugi krog pa se je uspelo uvrstiti tudi neodvisnemu kandidatu Matiji Kovaču, ki je po več kot 00 odstotkih preštetih glasov prejel dobrih 32 odstotkov glasov.

Šrot, ki tokrat nekoliko presenetljivo prvič ni zmagal v prvem krogu volitev, je v izjavi za medije po objavi izidov izrazil razočaranje nad volilno udeležbo. Dejal je, da še ima veliko energije ter pripravljenosti za drugi krog volitev. V nadaljevanju kampanje pa bo stavil na vsebino in kreativnost.

Kovač pa je za STA v odzivu na uvrstitev v drugi krog dejal, da je Celje zrelo za spremembe. "Hvala volivcem, ki so prepoznali pomen vrednot znanja, spoštovanja in sodelovanja. Naslednji dnevi so nova priložnost, da vsem, ki še dvomijo, dokažem, da je naš pogled v prihodnost prava pot za Celje - zeleno, urbano in skupno," je še dejal Kovač.

Med kampanjo je Šrot poudarjal, da kot župan v mestnem svetu potrebuje ekipo strpnih, razumnih in izkušenih ljudi. Volivcem so obljubili, da bodo z vsem srcem delali za razvoj in dobro vseh prebivalcev knežjega mesta.

Šrot je kandidat svoje stranke Celjska županova lista, ki je z več kot 1000 člani največja stranka v Celju. Kot je dejal ob predstavitvi sedme županske kandidature, se je zanjo odločil, ker mu je to delo v čast, ker ima vizijo, načrte in ve, kaj je treba v mestu storiti za nadaljnji razvoj. Svoje znanje, izkušnje in čas namerava skupaj s stranko po najboljših močeh usmeriti tudi v prizadevanja za pristne medčloveške odnose in socialno pravičnost.

Kovač meni, da je volilna kampanja pokazala na razlike med kandidati. Medtem ko nekateri problemov mesta, kot je sprejetje prostorskega načrta, po njegovi oceni nimajo za pomembne, jih sam postavlja na prvo mesto, tako kot oživitev mestnega središča in priložnosti za mlade. Kovač si želi ustvariti okolje, ki bo spodbujalo vključenost vseh generacij in znalo uporabiti potencial vseh prodornih, ustvarjalnih ljudi, pa naj bo to s področja gospodarstva, znanosti ali kulture. Zadovoljen je, da kampanja mineva v spoštljivem tonu in da se ljudje množično aktivirajo za spremembe.

V celjskem mestnem svetu je Celjska županova lista tokrat dobila 10 mandatov, Gibanje Svoboda 7 sedežev, SDS štiri, po dva mandata so dobili Levica in Vesna, Celjska neodvisna lista, SLS, SD in Stranka za delovna mesta, po en mandat pa Lista za Celje in Nsi.

Tudi v prejšnji sestavi celjskega mestnega sveta je imela največ svetnikov Šrotova stranka - skupaj 11. Sledili so ji SDS s 5 svetniki, SD (4), SLS (3), po dva svetnika so imeli DeSUS, Levica, Konkretno in Celjska neodvisna lista, po enega pa NSi in Stranka za delovna mesta.

Poleg Šrota in Kovača so se za položaj celjskega župana potegovali še Primož Brvar iz SD, Uroš Lesjak iz Gibanja Svoboda ter Sandi Sendelbah iz Liste Za Celje.