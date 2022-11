Županske volitve / V Mariboru v drugi krog Arsenovič in Kangler

V Mariboru se bosta za županski stolček v 2. krogu volitev potegovala Saša Arsenovič in Franc Kangler

V Mariboru se bosta za županski stolček v 2. krogu volitev potegovala aktualni župana Saša Arsenovič in Franc Kangler. Za Arsenoviča (nestrankarski kandidat) je po delnih neuradnih rezultatih glasovalo 35,85 odstotka volivcev, za Kanglerja (NLS) pa 26,8 odstotka, kaže po 96 odstotkih preštetih glasovnic. Volilna udeležba je bila skoraj 38-odstotna.

Za položaj mariborskega župana se je v prvem krogu sicer potegovali 15 kandidatov. Ankete so uvrstitev v drugi krog napovedovale še županskemu kandidatu Gibanja Svoboda Vojku Flisu, ki je v javnosti znan predvsem kot nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Po glavnini preštetih glasovnic ga je danes podprlo dobrih 20 odstotkov volivcev.

Na prejšnjih volitvah, na katerih je kljub dovolj zbranim podpisom podpore nastopil kot županski kandidat SMC, je Arsenovič v prvem krogu zbral dobrih 38 odstotkov glasov, njegov glavni tekmec Franc Kangler (NLS) pa 31. V drugem krogu je za Arsenoviča glasovalo 58 odstotkov volivcev in za Kanglerja 42 odstotkov.

V zdajšnjem mandatu je lista Aresnoviča za Maribor imela 11 mandatov, Lista Franca Kanglerja - Nova ljudska stranka Slovenije 10, po štiri lista kolesarjev in pešcev ter samostojni svetniki in SDS tri. Dva mandata so imele Konkretno, Levica, Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter SD. Po en mandat so na prejšnjih volitvah osvojili Gasilci Maribora - neodvisna lista, Lista Melite Petelin, Lista mladih. Povezujemo, NSi in Stranka mladih - Zeleni Evrope.