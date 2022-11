Koper / Zakaj je Bržan že v prvem krogu porazil Popoviča?

Nekdanjega župana Borisa Popoviča pa je kljub vsemu podprla skoraj tretjina Koprčank Koprčanov, ki so se udeležili lokalnih volitev

Aleš Bržan / Boris Popovič

Po mnenju odgovornega urednika Primorskih novic Denisa Sabadina vnovična izvolitev koprskega župana Aleša Bržana ni presenečenje, saj se je njegova ekipa izkazala in je predvsem umirila ozračje, ki je bilo v času prejšnjega župana Borisa Popoviča naelektreno. Bolj ga preseneča, da je Popoviča kljub vsemu podprla skoraj tretjina Koprčanov, ki so se udeležili lokalnih volitev.

Po predvolilnih javnomnenjskih raziskavah je bila podpora Bržanu na meji 50 odstotkov. "Če bi jih dobil 47 in moral v drugi krog, ne bi bilo presenečenje, in tudi če bi jih dobil 55 in bi zmagal, ne bi bilo presenečenje," je za STA povedal Sabadin. Na koncu je dobil nekaj več kot 53,6 odstotka glasov.

Po njegovih besedah se je Bržanova ekipa v štirih letih izkazala, o čemer pričajo tudi merljivi podatki, kot so naložbe, izpeljani projekti in zmanjšanje dolga občine. Predvsem pa je uspela ustvariti ozračje, ki ni več tako naelektreno, kot je bilo, ocenjuje: "Koprčani so zadihali s polnimi pljuči, kraj je zadihal s polnimi pljuči, in mislim, da je to pretehtalo."

Denis Sabadin,

Primorske novice

Za Popoviča je urednik Primorskih novic dejal, da je bil štiri leta slaba opozicija, tiha in popolnoma brez alternativnih predlogov. "Prebudil se je pol leta pred volitvami in nekateri volivci v tem vidijo, da je tukaj samo zato, da bi vladal, ne zato, da bi delal za dobrobit celotne skupnosti," meni Sabadin.

Ocenil je še, da je Popovič sicer zamenjal nekatere prioritete v svojem programu, ni pa zamenjal pristopa do volilne kampanje. "Še vedno je nastopal arogantno, s stališča vseveda," je dejal Sabadin in dodal, da ga pravzaprav preseneča, da "je več kot tretjina Koprčanov ocenila, da lahko takšen človek vodi našo skupnost."

Komentatorja je presenetila tudi nizka podpora preostalim štirim kandidatom za župana Kopra.

Volivci so Bržanu po neuradnih in delnih izidih namenili 53,6 odstotka glasov in mu s tem zagotovili že v prvem krogu volitev še drugi mandat na čelu Kopra. Od tekmecev se mu je najbolj približal nekdanji župan Boris Popovič s 37,7 odstotka glasov.

Je pa Popovičeva lista Koper je naš po delnih neuradnih izidih dobila največ mestnih svetnikov, in sicer 11, Lista Aleša Bržana ji po najnovejših podatkih sledi z devetimi. Gibanje Svoboda, ki je tudi podprlo Bržana v županski tekmi, jih bo, kot kaže, imelo šest. Sledijo SDS, Oljka, SD in Levica s po enim svetniškim mandatom.

Tokratna udeležba je na koncu vendarle presegla 53,6 odstotka.

Za občini Izola in Piran urednik primorskega časnika meni, da že dolgo nimata sreče pri izbiri voditeljev.

Med občani Pirana vlada nezadovoljstvo, ki se odraža v konstantno nizki volilni udeležbi in po velikem številu kandidatov za župana, in po Sabadinovih besedah "na koncu vsak misli, da bo on lahko rešil zadevo, ki gre res slabo". V teh razmerah se župan Đenio Zadković ni uvrstil v drugi krog, volivci pa niso našli zaupanja vredne alternative. Predvsem so zavrnili razprtije v občinskem svetu, torej oba kandidata, ki sta izšla iz Gibanja za občino Piran, ki je zmagalo na prejšnjih volitvah, je povzel sogovornik. V drugi krog sta se uvrstila Gašpar Gašpar Mišič in Andrej Korenika.

"Neuspeh si razlagam predvsem s tem, da volivci v njem niso videli neodvisnega in samostojnega kandidata, ampak transformacijo nekih lobijev, ki bi preko njegovega imena vladali občini, naredil pa je tudi to napako, da v zadnjih dveh mesecih ni bil stalno prisoten v Izoli."

Izolski volivci niso bili zadovoljni z županom Danilom Markočičem, ki se je zapletal tudi v afere, vendar "na koncu koncev ni bil tako zelo slab župan," meni Sabadin. Za Markočičevega protikandidata v drugem krogu Milana Bogatiča je dejal, da osebno ni všečen širšim množicam, vendar je dobil glasove kot predstavnik Gibanja Svoboda in kot nasprotnik občinskega prostorskega načrta, ki so ga občani zavrnili na referendumu. Največje razočaranje je po Sabadinovem mnenju Vasilij Žbogar, ki je sicer v domačem kraju zelo popularen. "Neuspeh si razlagam predvsem s tem, da volivci v njem niso videli neodvisnega in samostojnega kandidata, ampak transformacijo nekih lobijev, ki bi preko njegovega imena vladali občini, naredil pa je tudi to napako, da v zadnjih dveh mesecih ni bil stalno prisoten v Izoli," je zaključil Sabadin.