Analiza lokalnih volitev / »Spet smo pri starih obrazih, ki so poskusili že neštetokrat«

Nedeljske lokalne volitve so se končale z eno najnižjih udeležb, kažejo delni neuradni izidi. Po oceni političnega analitika Aljaža Pengova Bitenca gre to med drugim pripisati dejstvu, da v velikem številu občin ni bilo resne tekme, v večjih pa ni bilo kandidata, ki bi pritegnil nezadovoljne volivce.

"Imeli smo klasično zgodbo - župana, ki je imel večinoma nekega izzivalca ali izzivalce, a se mi zdi, da zlasti v večjih občinah ni bilo med njimi takšnega, ki bi animiral, pritegnil nezadovoljne volivce," je v komentarju nedeljskih volitev za STA ocenil Pengov Bitenc.

Kot je izpostavil, gre večinoma za ljudi, ki so že dlje časa v lokalni politiki. "Denimo Boris Popovič - ne moreš imeti na novo oblikovanega mnenja o Popoviču," je izpostavil glede dolgoletnega koprskega župana, ki mu ni uspel preboj v drugi krog.

Deloma je nizko udeležbo pripisal tudi temu, "da smo že drugo zaporedno nedeljo na voliščih".

V nekaterih občinah je vendarle prišlo do presenečenj. V Celju se bo aktualni župan Bojan Šrot v drugem krogu pomeril z Matijo Kovačem. "Šrotov problem je problem, ki ga imajo vsi dolgotrajni župani - da funkcijo vzamejo 'zdravo za gotovo'," je dejal komentator.

V Ljubljani pa kljub prepričljivi Jankovićevi zmagi zaradi prerazporeditve moči v mestnem svetu po besedah analitika prihaja nov moment. A Pengov Bitenc ne pričakuje večjih težav z zagotavljanjem večine v mestnem svetu. "Če pa, pa se bo moral Janković naučiti koalicijskega vodenja politike, kar pa mu v končni fazi tudi ne bo škodovalo. Navajenost na udobno večino je tisto, kar je Jankovića spodneslo pri oblikovanju koalicije na državni ravni," je spomnil na Jankovićev neuspešen izlet v parlamentarno politiko pred leti.

Po večini preštetih glasov je SDS v ljubljanskem mestnem svetu osvojila šest svetniških mest, potem ko jih je imela v prejšnjem mandatu 10. To je po oceni Pengova Bitenca velik udarec. NSi je ostal z dvema mandatoma, kar po oceni analitika kaže, da se je motivacija desnih volivcev nekoliko prerazporedila. "SLS se vrača, SD pa je plačala ceno, da ni imela lastnega kandidata za župana," je dodal. SD je v mestnem svetu namreč osvojila le dva mandata.

V Mariboru se bosta v drugem krogu pomerila Saša Arsenovič in Franc Kangler. "Spet smo pri starih obrazih, ki so poskusili že neštetokrat. Ne vem, kaj se bo zgodilo v drugem krogu, je pa morda lekcijo v prvem dobilo Gibanje Svoboda, ki je precenilo svoj domet. Domnevam, da če bi vendarle ostali zunaj županske tekme, tako kot so v Ljubljani, ali pa bi podprli Arsenoviča, bi Arsenovič slavil v prvem krogu. Domnevam, da bi bilo zanje bolj ugodno, kot če bi na koncu slavil Kangler," je sklenil.