Kdo je najmlajši in kdo najstarejši novoizvoljeni župan?

Najmlajši ima 29 let, najstarejši pa 71

Franc Leskovšek, župan občine Cobje in Denis Tamaško,, župan občine Hodoš

© Občina Dobje / NSi

Med novoizvoljenimi župani je najstarejši 71-letni Franc Leskovšek, ki bo še naprej vodil občino Dobje. Najmlajši je Denis Tamaško, ki bo z 29 leti prevzel vodenje občine Hodoš. Več kot 70 let imajo še štirje v nedeljo izvoljeni župani. Prav tako še štirje štejejo manj kot 35 let.

Poleg Tamaška so mlajši od 35 let še novoizvoljena župana Majšperka Sašo Kodrič in Vitanja Andraž Pogorevc ter Rok Roblek, ki so mu volivci zaupali še en mandata v Preddvoru, in David Klobasa, ki bo še naprej vodil Sveto Trojico v Slovenskih goricah.

Več kot 70 let pa poleg Leskovška štejejo še stari-novi župani občine Šenčur Ciril Kozjek, občine Horjul Janko Prebil, občine Razkrižje Stanko Ivanušič in občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj. V začetku prihodnjega leta bo 70 let dopolnil tudi vnovič izvoljeni ljubljanski župan Zoran Janković.

V nedeljskem prvem krogu volitev so po delnih neuradnih izidih župane dobili v 165 od 212 občin. V 137 občinah so bili izvoljeni aktualni župani, ki bodo tako funkcijo opravljali tudi v prihodnje.