Patriot / Nemčija ponuja Poljski protiraketni sistem

Nemška vlada je ponudila Poljski protiraketni obrambni sistem patriot, da bi ji pomagala zavarovati njen zračni prostor, potem ko je prejšnji teden raketa ubila dva človeka

Nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht

© Henrik Andree / Flickr

Nemška vlada je ponudila Poljski protiraketni obrambni sistem patriot, da bi ji pomagala zavarovati njen zračni prostor, potem ko je prejšnji teden raketa sredi ruskega obstreljevanja Ukrajine padla na poljsko vas blizu ukrajinske meje in pri tem ubila dva človeka.

"Poljski smo ponudili pomoč pri obrambi njenega zračnega prostora z našimi eurofighterji in sistemom zračne obrambe patriot," je dejala nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht med drugim za današnjo izdajo časnika Rheinische Post. Kot je še pojasnila, so z njimi prisotni že na Slovaškem, svojo navzočnost tam pa želijo podaljšati še do konca prihodnjega leta.

Na poljsko vas Przewodow, ki leži le šest kilometrov od meje z Ukrajino, je minuli torek med intenzivnim ruskim obstreljevanjem ukrajinskih ciljev padla raketa, pri čemer sta umrla dva civilista. Sprva je bilo govora o ruski raketi, vendar Zahod sedaj domneva, da je šlo za raketo ukrajinske protiraketne obrambe, s katero se je branila pred napadi ruske vojske.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dolgo vztrajal, da je šlo za rusko raketo, nazadnje pa dejal, da ni povsem prepričan, kaj je povzročilo padec rakete na Poljsko.

i9JyP80NC_s

oK8ijubyqc0