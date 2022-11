Maribor / »Nizka volilna udeležba je koristila predvsem Kanglerju«

"Kangler ima očitno podpornike, ki gredo na volišče," je prepričan urednik Večerove sobotne priloge Rok Kajzer

Franc kangler

© Borut Krajnc

Na to, da sta se v Mariboru v drugi krog županskih volitev tako kot pred štirimi leti uvrstila Saša Arsenovič (nestrankarski) in Franc Kangler (NLS), sta po ocenah urednika Večerove priloge V soboto Roka Kajzerja odločilno vplivala nizka volilna udeležba in napačna taktika kandidata Gibanja Svoboda Vojka Flisa.

"Kandidat Gibanja Svoboda je bil v tej kampanji izrazito slab. Mislim, da je ponovil napako Milana Brgleza na predsedniških volitvah in je namesto svojega nasprotnika na drugem političnem polu, torej Kanglerja, napadal aktualnega župana," je Kajzer povedal za STA.

"V tej luči se vidi tudi razlika med uspehom stranke in njenega kandidata - po delnih neuradnih podatkih je Gibanje Svoboda druga najmočnejša politična skupina v mestnem svetu, kar je za novo stranko kar lep uspeh, medtem ko je njen kandidat obtičal izven drugega kroga," je dodal.

Neuspeh Flisa, kirurga in nekdanjega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, je po Kajzerjevih ocenah predvsem rezultat napačno zastavljene kampanje. "Glede na njegove prejšnje zaposlitve, njegovo javno podobo mu je verjetno tovrstni napadalni politični angažma prej škodil kot koristil," je dejal.

"Potrebna bo sicer podrobnejša analiza, kaj se je dogajalo po posameznih voliščih oziroma volilnih okrajih. Predvidevam, da center Maribora ni šel na volišča, v desetih letih pa smo dobili tudi kup novih volivcev, mlajše generacije, ki ni obremenjena s sicer zelo pomembnimi dogodki izpred desetletja, verjetno mariborskih vstaj nimajo v spominu kot starejše generacije, ki razumejo, kaj se je takrat dogajalo."



Rok Kajzer,

urednik Večerove priloge V soboto

Nizka, 41-odstotna volilna udeležba je koristila predvsem nekdanjemu županu Kanglerju, za katerega je to tretji poskus, da se znova zavihti na čelo Mestne občine Maribor po tistem, ko je bil po protestih pred desetimi leti prisiljen predčasno zaključiti svoj drugi županski mandat.

"Kangler ima očitno podpornike, ki gredo na volišče. Delno sta k njegovemu uspehu prispevala tudi oddaljenost t. i. mariborskih vstaj, na katerih so ga ljudje odstavili, in to, da volivci radi oproščajo kandidatom," meni Kajzer.

Kangler v letošnji volilni kampanji nagovarja prav mlajše volivce. "Kangler je modro zastavil to kampanjo. Na soočenjih je ubral taktiko predsedniškega kandidata Anžeta Logarja; ne napada, deluje spravljivo, umirjeno, ponuja celo neko mediatorsko vlogo med Arsenovičem in Flisom," je povedal Kajzer.

"Mislim, da ne bo imel večjih težav, da v drugem krogu premaga Kanglerja. Razen seveda v primeru zelo velike volilne abstinence. Ne smemo pozabiti, da imamo vmes še referendum, pa tudi volitve v državni svet, ki bodo pomemben faktor. Če bo Kangler tam izvoljen, je vprašanje, kako se bo razvijala kampanja na lokalnih volitvah."



Po njegovih ocenah bo imel aktualni župan Arsenovič v drugem krogu s Kanglerjem mnogo lažjo nalogo, kot če bi se moral v končnici pomeriti s Flisom. "Mislim, da ne bo imel večjih težav, da v drugem krogu premaga Kanglerja. Razen seveda v primeru zelo velike volilne abstinence. Ne smemo pozabiti, da imamo vmes še referendum, pa tudi volitve v državni svet, ki bodo pomemben faktor. Če bo Kangler tam izvoljen, je vprašanje, kako se bo razvijala kampanja na lokalnih volitvah," je dejal.

Arsenoviču so volivci in volivke v nedeljskem prvem krogu namenili dobrih 36 odstotkov glasov in Kanglerju 25 odstotkov. Županski kandidat Gibanja Svoboda Flis je z osvojenimi 20 odstotki glasov podpore pristal na tretjem mestu med skupno 15 kandidati.

Prvo mesto v mestnem svetu bo po delnih neuradnih rezultatih obdržala Lista Arsenoviča za Maribor z 12 sedeži. Sledita Gibanje Svoboda z 11 in Lista Franca Kanglerja - NLS z osmimi sedeži v skupno 45-članskem mestnem svetu.

Kajzer ocenjuje, da bo Gibanje Svoboda stopilo na stran Arsenoviča. "Glede na delovanje stranke na nacionalni ravni, predvidevam, da bosta Arsenovičeva lista in Gibanje Svoboda našli skupen jezik in oblikovali večino v mestnem svetu. Je pa seveda to stvar pogajanj med strankami in kakšne bodo zahteve Gibanja Svoboda. Videli smo, da so v slovenski politiki možna presenečenja," je povedal.