Ukrajina / »Rusija na bojišču ne dosega ničesar«

Ukrajinske oblasti poudarjajo, želi Rusija prekiniti oskrbo Ukrajincev z elektriko, obenem pa naj bi po njihovem Moska obupano iskala način, da bi dosegla tako imenovano operativno prekinitev na bojni fronti

Ruske sile so v nedeljo na vzhodu Ukrajine izvedle skoraj 400 topniških napadov, je v svojem nagovoru v nedeljo dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pri tem je izpostavil, da intenzivni spopadi trenutno potekajo na vzhodu regije Doneck, medtem ko ukrajinske sile postopoma napredujejo v regiji Lugansk.

"Od začetka dneva je bilo na vzhodu države zabeleženih skoraj 400 ruskih topniških napadov. Zahvaljujem se vsem, ki so na položajih in pomagajo našim obrambnim silam," je v nedeljo dejal Zelenski.

Ruske sile so med drugim okrepile tudi obstreljevanje regije Herson. Predstavnik urada ukrajinskega predsednika Kirilo Timošenko je v luči tega povedal, da reševalne službe iščejo morebitne žrtve v ruševinah ene od stanovanjskih stavb.

Do ruskega obstreljevanja prihaja v času, ko je Moskva ta mesec umaknila svoje sile iz južnega mesta Herson in nekatere od njih premestila na položaje v vzhodnih regijah Doneck in Lugansk.

V nedeljo je medtem na območju nuklearke Zaporožje na jugu Ukrajine odjeknilo več močnih eksplozij. V odzivu je danes tiskovni predstavnik ukrajinskega obrambnega ministra Jurij Sak za eksplozije okrivil Rusijo in dejal, da gre za taktiko, katere cilj je prekiniti oskrbo Ukrajincev z elektriko.

"Moskva poskuša zamrzniti fronto, ker na bojišču ne dosega ničesar. Obupno išče način, da bi dosegla tako imenovano operativno prekinitev na fronti," je povedal v oddaji Today za radio BBC 4. Pri tem je tudi opozoril, da z ukrajinske strani ne bo nobenega premora in da bodo še naprej nadaljevali protiofenzivo.

V luči eksplozij bo skupina strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki se nahaja v nuklearki, danes ocenila stanje nuklearke.

Jedrska elektrarna v Zaporožju, največja nuklearka v Evropi, je od marca pod ruskim nadzorom, obstreljevanje v okolici objekta pa od takrat vzbuja strah pred jedrsko nesrečo. IAEA si prizadeva, da bi na območju jedrske elektrarne vzpostavili varno območje in s tem zmanjšali tveganje za jedrsko nesrečo.

