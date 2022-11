Kaj se je dogajalo v Sarajevu? / Uganka, ki je morda nikoli ne bomo rešili

IZJAVA DNEVA

"Poskušal sem rekonstruirati, kako je stvar logistično potekala, začenši s Trstom preko Beograda in Pal do Sarajeva. Ocenjujem, da je na srbski strani sodelovalo približno 50 ljudi; če sodimo po načinu njihovega dela, so bili najverjetneje iz Službe državne varnosti in vojaške protiobveščevalne službe. Ti so imeli takšno infrastrukturo in možnost, da v BIH pripeljejo tujce brez kontrole, legitimacije in identifikacije. To je bil ozek krog ljudi iz srbskega obveščevalno-varnostnega sistema. Koliko lovcev je prihajalo enkrat, dvakrat ali trikrat, to je zelo težko oceniti. Morda bi to bolje vedel moj prikriti obveščevalni kolega iz filma, ki je, če se ne motim, povedal, da so 17-krat v Sarajevo prišli po trije ali štirje, torej, kolikor je njemu znano, približno 50 ljudi. To je v resnici uganka, ki je morda nikoli ne bomo rešili: koliko morilcev je prišlo v Sarajevo, ki so plačali, ubijali prek vikenda ljudi za adrenalin in se potem v ponedeljek vrnili domov v svoje službe in igrali normalne ljudi. Vse skupaj je zelo morbidno."

"Takšen je bil dogovor med tujimi novinarji in mednarodnimi silami, med Unproforjem in njimi, da jim v zameno omogočijo dostop do nekaterih drugih informacij in do fronte, če tema ostane skrita. In ostala je. Ko smo jih po premieri filma Sarjevo safari povprašali o tem, so povedali, da so ves čas vojne vedeli za to; da je to stara zadeva. Potem so se oglasili tudi kolegi iz Beograda in povedali, da so tudi oni vedeli za to; strelci so prihajali v Beograd, in preden so odšli v Sarajevo, so sedeli na Skadarliji, pili in govorili, da gredo na safari v Sarajevo. Kolege v Beogradu smo vprašali, kdo so bili ti ljudje in približno so nam povedali, kdo so bili strelci. Na tem mestu moram končati, kajti informacijo, ki jo bom zadržal zase, bi raje predal italijanskim organom pregona in Tožilstvu BIH-a."

(Upokojeni brigadir armade BiH Edin Subašić o doslej malo znanem "lovu na ljudi" med obleganjem bosanske prestolnice; poleg srbskih ostrostrelcev in drugih plačancev so s srbskih položajev na Sarajevčane, kot razkriva film Sarajevo safari, streljali še nekateri tujci, ki so za to plačevali; v intervjuju za Program Ars na Radiu Slovenija)

Edin Subašić v filmu Sarajevo safari

© Arsmedia

1oyi4BVednA