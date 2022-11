Srečanje predsednice in premierja / Nataša Pirc Musar in Robert Golob: »Deliva iste vrednote«

Nadejata se dobrega sodelovanja

Premier Robert Golob se je srečal z novoizvoljeno predsednico republike Natašo Pirc Musar. Nadejata se dobrega sodelovanja pri izzivih doma in si želita usklajenega delovanja Slovenije na mednarodnem parketu. Med prioritetami izpostavljata nestalno članstvo Slovenije v varnostnem svetu in prizadevanja za stabilizacijo razmer na Zahodnem Balkanu. Poudarila sta

Z novoizvoljeno predsednico sta se po besedah Goloba danes zadržala na daljšem razgovoru, na katerem sta med drugim izmenjala svoje poglede in stališča, v ospredju je bilo tudi delovanje na mednarodnem političnem parketu, kjer je bil "sedanji predsednik izjemno aktiven, tudi uspešno je promoviral interese Slovenije in prepoznavnost v tujini" je po srečanju dejal premier.

Po besedah Pirc Musar, ki bo polni mandat predsednice nastopila 23. decembra, pa sta si s premierjem enotna, da mora biti zunanja politika države usklajena, tudi z državnim zborom. "Ni dobro, če bi bili neusklajeni in v tujini nastopali vsak s svojimi stališči," je poudarila. Med prioritetami na tem področju sta med drugim izpostavila prizadevanje Slovenije za nestalno članstvo v varnostnem svetu Združenih narodov. "Slovenija mora tukaj vendarle narediti ogromno diplomatskega napora, da bo uspešna. Prepričana sem, da lahko tudi sama pri tem pomagam in to bo tudi ena od prioritetnih nalog, ki mi jo bo ministrstvo za zunanje zadeve oziroma vlada zaupala," napoveduje novoizvoljena predsednica.

Kot pomembno ocenjujeta tudi slovenska prizadevanja, da evropske institucije ne pozabijo na države Zahodnega Balkana, je še navedel Golob. Ocenjuje, da so bila ta predvsem v zadnjem letu zelo konstruktivna ter napoveduje, da bo Slovenija v tej smeri nadaljevala. "Stabilizacija Zahodnega Balkana in hitrejše pridruževanje Evropski uniji je v strateškem interesu naše države in zagotovo bova naredila vse, kar je v najini moči, da bomo te procese še naprej podpirali," je zatrdil. Pirc Musar ob tem še napoveduje, da bo s procesom Brdo-Brioni nadaljevala dediščino aktualnega predsednika Boruta Pahorja.

Pirc Musar in Golob sta se v pogovoru sicer dotaknila tudi naslavljanja perečih izzivov v Sloveniji, predvsem v smislu spodbujanja družbenega dialoga o temah, kot so denimo podnebne spremembe in sovražni govor, je še po srečanju navedel Golob. Novoizvoljena predsednica, ki sicer svoje ožje ekipe še vedno ne razkriva, ob tem ocenjuje, da bo pri notranjepolitičnih temah lahko pomagala tudi s posveti v predsedniški palači. "Predsedniška palača je vendarle lahko nek poligon za razprave in se potem vladi pove, kakšne zaključke smo na takšnih razpravah sprejeli, potem se predsednik vlade in vlada odločita, na katerih točkah lahko nadaljujejo svoje delo kot izvršilna veja oblasti in kje še lahko pomagam," je prepričana Pirc Musar.

S premierjem sta se po srečanju tudi poudarila, da si delita iste vrednote, po besedah Nataše Pirc Musar pa sta se dogovorila, da se bosta redno srečevala tudi v prihodnje.

Ob koncu sta volivce še pozvala, da se v nedeljo v čim večjem številu udeležijo referendumskega glasovanja o zakonu vladi, o Radioteleviziji Slovenija in o dolgotrajni oskrbi.

