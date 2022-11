Kosovo / Zaradi ZDA preložili izrekanje kazni za vozila s srbskimi registrskimi oznakami

Preložitev je zahteval ameriški veleposlanik v Prištini Jeff Hovenier

Kosovski premier Albin Kurti

© Wikimedia Commons

Kosovski premier Albin Kurti je ponoči sprejel predlog ZDA, da za 48 ur preloži začetek izrekanja glob za lastnike vozil s srbskimi registrskimi oznakami. Preložitev začetka veljavnosti ukrepa je zahteval ameriški veleposlanik v Prištini Jeff Hovenier, da bi ZDA in Evropska unija s Prištino in Beogradom v tem času našli odgovor na rešitev krize.

"Zahvaljujem se ambasadorju Hovenierju za njegovo predanost in angažiranost. Sprejemam njegovo zahtevo po 48-urni odložitvi izrekanja kazni za nezakonite 'KM' (in druge) tablice. Veselim se sodelovanja z ZDA in EU pri iskanju rešitve v naslednjih dveh dnevih," je danes ponoči na Twitterju zapisal Kurti.

Danes nekaj minut po polnoči je ameriški veleposlanik na Kosovu Jeff Hovenier sporočil, da je od kosovske vlade zahteval, naj Priština kaznovanje lastnikov vozil s srbskimi tablicami v mestih na Kosovu preloži za 48 ur. To bi po njegovih besedah omogočilo Evropski uniji in ZDA, da z obema stranema še naprej poskušata najti rešitev, poroča severnokosovski spletni portal KoSSev.

Hovenier je obenem izrazil zaskrbljenost ZDA, ker voditeljem Kosova in Srbije ni uspelo doseči sporazuma glede trenutne krize na Kosovu.

"Zahvaljujem se ambasadorju Hovenierju za njegovo predanost in angažiranost. Sprejemam njegovo zahtevo po 48-urni odložitvi izrekanja kazni za nezakonite 'KM' (in druge) tablice. Veselim se sodelovanja z ZDA in EU pri iskanju rešitve v naslednjih dveh dnevih."



Albin Kurti,

kosovski premier

Na nujnih pogovorih, ki jih je s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim premierjem Kurtijem v ponedeljek v Bruslju sklical visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, rešitve krize zaradi registrskih tablic na Kosovu namreč niso dosegli. Za neuspeh je Borrell okrivil oba voditelja, še posebej pa je bil kritičen do Prištine.

Srbski predsednik Vučić se je po neuspelih pogovorih ponoči sešel s predstavniki kosovskih Srbov. "Prosili smo jih, naj pazijo nase, naj bodo mirni, da bomo ohranili mir in stabilnost ter da naj na aroganco drugih odgovarjajo spodobno," je sporočil po srečanju.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je Borrella po srečanju s Kurtijem in Vučićem medtem obtožila pristranskosti, Srbijo pa označila za agresorja.

Borrell je sestanek sklical, potem ko je Priština v okviru procesa zamenjave tablic s kosovskimi napovedala, da bo danes začela izrekati globe v višini 150 evrov tistim, ki na vozilih ne bodo imeli kosovskih tablic. Pred tem ni pristala na poziv mednarodne skupnosti, naj ukrep preloži za deset mesecev.

BxWgXMWgF_Y

GRm9BEChwXw