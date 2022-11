Smrtna kazen / Ustavili izvrševanje

Republikanska guvernerka Kay Ivey

© Hal Yeager / Flickr

Republikanska guvernerka Kay Ivey je v ponedeljek ustavila izvrševanje smrtnih kazni v Alabami in ukazala temeljito revizijo postopka, potem ko v tej ameriški zvezni državi četrtek že tretjič od leta 2018 niso uspeli usmrtiti obsojenca z injekcijo.

Smrtni kazni sta se za zdaj izognila dva obsojenca, ki sta bila predvidena za skorajšnjo usmrtitev. V četrtek so skušali usmrtiti Kennetha Eugena Smitha. Alabama je zadnjo usmrtitev sicer izvršila julija, vendar je vse skupaj zaradi tehničnih težav trajalo tri ure.

Septembra lani so ustavili usmrtitev obsojenca, ker mu niso uspeli najti vene.

Leta 2018 so ustavili usmrtitev obsojenca iz podobnega razloga. Ta obsojenec Doyle Hamm je kasneje umrl v zaporu. Njegov nekdanji odvetnik Bernard Harcourt je dejal, da bi morala Alabama uvesti popoln moratorij na usmrtitve.

"Guvernerka zaradi politike omenja le žrtve, vendar pa ponesrečene usmrtitve povzročajo trpljenje obsojencem, njihovim družinam, prijateljem, duhovnikom in odvetnikom ter vsem, ki delajo v zaporih," je izjavil.

Alabama je edina ameriška zvezna država od leta 2017, ki je morala ustaviti usmrtitev med izvajanjem. Leta 2017 so v Ohiu ustavili usmrtitev obsojenke, ker niso našli žile.

Guverner Tennesseeja Bill Lee je aprila ustavil usmrtitev, ker je odkril, da sredstev za usmrtitev, ki so jih nameravali uporabiti, niso dovolj testirali. Ukazal je preiskavo in usmrtitve ustavil do konca leta.

