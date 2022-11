Ruski in kubanski predsednik enotno proti ZDA kot skupnemu sovražniku

Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov kubanski kolega Miguel Diaz-Canel sta danes potrdila enotno stališče do ZDA kot skupnega sovražnika, saj se obe državi soočata s sankcijami Washingtona. Ob tem sta v Moskvi odkrila bronasti spomenik nekdanjemu kubanskemu voditelju in revolucionarju Fidelu Castru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vedno smo nasprotovali različnim vrstam omejitev, embargom, blokadam in tako naprej," je Putin v Kremlju dejal kubanskemu kolegu in pozdravil podporo Havane Moskvi na mednarodnem prizorišču.

Diaz-Canel je dejal, da so bile tako proti Rusiji kot proti Kubi uvedene stroge sankcije, ki "izvirajo od istega sovražnika, jenkijevskega imperija". Ta po njegovi oceni "manipulira z velikim delom sveta" in je glavna grožnja obema državama, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Kubanski predsednik je izrazil podporo Moskvi v njenem spopadu z Zahodom in dejal, da mora Rusija ostati trdna. Sankcije proti državama je označil za nepravične in samovoljne. Medtem ko so ZDA sprejele embargo proti Kubi pred več kot pol stoletja, je Rusijo večina sankcij doletela po pripojitvi ukrajinskega polotoka Krim leta 2014 in invaziji Ukrajine letos.

Ruski predsednik se je z gostom strinjal in poudaril, da je Rusija vselej nasprotovala gospodarski blokadi otoka ter podpirala kubansko vlado na mednarodnem prizorišču.

"Vse to je rezultat tradicionalnega prijateljstva, ki ga je utrdil tovariš Fidel Castro," je dodal Putin. Voditelja sta pred tem na Trgu Fidela Castra v moskovskem okrožju Sokol odkrila trimetrski bronasti kip nekdanjemu kubanskemu komunističnemu voditelju in revolucionarju.

Kip upodablja mladostnega Castra v njegovi kultni zeleni jakni, usnjenem pasu za naboje, baretki in vojaških škornjih. Postavitev spomenika je rusko vojaško zgodovinsko društvo stala približno 20 milijonov rubljev oziroma dobrih 320.000 evrov, še navaja EFE.

