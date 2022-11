Nogomet / Zaradi mavričnih simbolov vse večji pritisk na organizatorje

Sedem evropskih reprezentanc je objavilo, da njihovi kapetani ne bodo nosili traka z motivom mavrice v strahu pred rumenimi kartoni takoj po prvem žvižgu glavnega sodnika

© Benson Kua / Wikimedia Commons

Organizatorji svetovnega prvenstva v nogometu, Mednarodna nogometna zveza Fifa ter država Katar, se soočajo z vse večjim pritiskom glede mavričnih simbolov kot delom kampanje za spodbujanje vključevanja in proti diskriminaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Katarju je homoseksualnost nezakonita, besede predsednika Fife Giannija Infantina, ko je na uvodni tiskovni konferenci dejal, da se "počuti kot gej" in da so v Katarju "vsi dobrodošli", pa nekateri označujejo kot prazne in brez pomena.

Dogodki v zadnjih dneh kažejo, da se organizatorji prvega SP v arabskem svetu ob srečevanju z mavricami in podobnimi simboli počutijo zelo neudobno, piše AFP.

Sedem evropskih reprezentanc je v ponedeljek objavilo, da njihovi kapetani ne bodo nosili traka z motivom mavrice v strahu pred rumenimi kartoni takoj po prvem žvižgu glavnega sodnika. Proti trakovom, ki veljajo tudi kot simboličen protest proti zakonom v Katarju, se je pred prvimi obračuni postavila tudi Fifa.

"Fifa nam je prepovedala nositi simbole v znak podpore raznolikosti in človekovim pravicam. To so združili z grožnjami s športnimi sankcijami, ne da bi navedli, kakšne naj bi te bile. Zveza zato preverja, ali je ta ukrep Fife sploh zakonit."



Steffen Simon,

tiskovni predstavnik nemške zveze

Nemška nogometna zveza je včeraj sporočila, da preučuje, ali je grožnja Fife, da bo kaznovala igralce, ki nosijo trak "ena ljubezen", sploh zakonita.

"Fifa nam je prepovedala nositi simbole v znak podpore raznolikosti in človekovim pravicam. To so združili z grožnjami s športnimi sankcijami, ne da bi navedli, kakšne naj bi te bile. Zveza zato preverja, ali je ta ukrep Fife sploh zakonit," je tiskovni predstavnik nemške zveze Steffen Simon dejal za eno od podružnic AFP.

Občutljivost tega vprašanja pa ni omejena le na igralce na SP, s tem se soočajo tudi novinarji ter navijači. Televizijska voditeljica britanskega BBC Alex Scott je kljub temu nosila trak, ko je vodila studijski program z zelenice. Na stadionih pa so varnostniki gledalcem naročili, naj slečejo oblačila z mavričnim logotipom.

Laura McAllister je imela prav tako soočenje z varnostniki, ki so ji ukazali, da pred tekmo med Walesom in ZDA (1:1) sname mavrični klobuk. Nekdanja kapetanka nogometne reprezentance Walesa je v izjavi za britanski ITV dejala, da zaradi zavzemanja za enakost za vse ljudi v Walesu ne bo snela klobuka.

"Vztrajali so, da mi ne bodo dovolili na stadion, če ne snamem klobuka," je še dodala. Zadovoljna pa je bila z "majhno moralno zmago", ko je klobuk vseeno pretihotapila na stadion v torbici. Valižanska nogometna zveza je po pisanju AFP že sporočila, da je "zelo razočarana" in da je zadevo predala Fifi.

Na isti tekmi je ameriški novinar Grant Wahl na Twitterju zapisal, da so mu ukazali, naj sleče svojo majico, ker je na njej mavrični logotip. Dopisal je še, da je bil pridržan 25 minut, a so mu na koncu dovolili vstop na stadion.

Na incidente se Fifa za AFP še ni odzvala.

