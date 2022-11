Referendumi / Lažne grafike za zavajanje volivcev

Neznani avtorji skušajo pod pretvezo, da gre za objavo koalicijskih strank, nagovarjati volivce, da na nedeljskih referendumih glasujejo PROTI

Lažna objava, ki sporoča, da so koalicijske stranke proti lastnim zakonom

V koalicijskih strankah opozarjajo, da se na družbenih omrežjih pojavljajo zavajajoče objave, ki so tipografsko, barvno in grafično podobne njihovi skupni referendumski kampanji 3 x ZA. Neznani avtorji skušajo pod pretvezo, da gre za objavo koalicijskih strank, nagovarjati volivce, da na referendumih glasujejo PROTI, navajajo v Gibanju Svoboda, SD in Levici.

"Z zlorabo naše grafične podobe in logotipov Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice skušajo avtorji teh objav vplivati na volivke in volivce ter jih pod pretvezo, da gre za objavo treh koalicijskih strank, nagovarjati, da na referendumih glasujejo proti. Gre za nedopustno manipulacijo in krajo logotipov, zato bomo vložili kazensko ovadbo, saj gre za sum kaznivega dejanja po 151. členu Kazenskega zakonika," so sporočili iz vladnega trojčka.

Po besedah poslanke Gibanja Svoboda Tamare Vonta je zdaj tudi jasno, da ne gre več za namen podrediti si javno RTV Slovenija, ampak jo uničiti. "To ni več referendum za neodvisno RTV, ampak referendum za RTV ali pa je sploh ne bo," je opozorila.

Še ena sporna grafika, objavljena na družbenih omrežjih, ki sporoča laž, da so Socialni demokrati (SD) proti (svojim lastnim) vladnim zakonom

© Twitter / Facebook

Kot ugotavljajo v koalicijskih strankah, negativno kampanjo in manipulacije uporabljajo le nasprotniki novel zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o Radioteleviziji Slovenija, o katerih bomo odločali v nedeljo. Ob tem so omenili, da je stranka SDS že med kampanjo zbiranja podpisov za razpis referendumov pri oglaševanju uporabljala barve in pisavo, ki so zelo spominjale na celostno grafično podobo Gibanja Svoboda. To zagotovo ni bilo naključno, menijo.

"Z zlorabo naše grafične podobe in logotipov Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice skušajo avtorji teh objav vplivati na volivke in volivce ter jih pod pretvezo, da gre za objavo treh koalicijskih strank, nagovarjati, da na referendumih glasujejo proti. Gre za nedopustno manipulacijo in krajo logotipov, zato bomo vložili kazensko ovadbo, saj gre za sum kaznivega dejanja po 151. členu Kazenskega zakonika."

"V koaliciji se – za razliko od pobudnikov referenduma – nedeljskega izida ne bojimo in naša kampanja bo, tako kot je doslej, poštena. Temeljila bo na argumentih, dejstvih in spoštljivi komunikaciji," so zagotovili.

V IInštitutu 8. marec opozarjajo, da se na spletu pojavlja vedno več laži in zavajanj.Objavljajo se njihove lažne fotografije, ki sporočajo ljudem naj glasujejo proti.

© Twitter / Inštitut 8. marec

Prepričani so, da jim bo na referendumu uspelo obraniti vladno novelo zakona o RTV Slovenija. Hkrati volivce pozivajo, da se v čim večjem številu udeležijo referendumskega glasovanja.

"Vsak glas ZA je glas za pravičnejšo družbo."



Nika Kovač,

Inštitut 8. marec

Na današnji novinarski konferenci pa se je oglasil tudi Inštitut 8. marec, prav tako žrtev manipulacij kampanje PROTI. Direktorica inštituta Nika Kovač je dejala, da nasprotna stran manipulira in uporablja njihove fotografije ter ob njih ljudem sporoča, naj glasujejo proti. "Mi se ne bomo ustavili. Vsak glas ZA je glas za pravičnejšo družbo. Pomembno je, da na referendum pripeljemo naše prijatelje," je poudarila Nika Kovač.

8F80APzD3sY