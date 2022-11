Fauci / »Ko se ljudje ne cepijo iz razlogov, ki nimajo nič z zdravjem, me to hudo boli«

© Wikimedia Commons

Zdravstveni svetovalec predsednika ZDA Anthony Fauci je v torek na zadnji novinarski konferenci v Beli hiši Američane znova pozval k cepljenju proti covidu-19. Njegovo srečanje z novinarji, potem ko je z decembrom napovedal odhod s položaja, se je sicer končalo kaotično in predčasno.

Pozval je tudi k testiranju na novi koronavirus, še posebej pred četrtkovim zahvalnim dnevom, ko se bo več kot 55 milijonov Američanov odpravilo na pot k družinam.

"Ko gledam delitve v naši državi, ko se ljudje ne cepijo iz razlogov, ki nimajo nič z zdravjem, ampak so posledica delitev in ideoloških razlik, me to hudo boli. Nočem, da bi kdorkoli končal v bolnišnici. Nočem, da bi kdorkoli umrl zaradi covida. Ne zanima me, ali si skrajno levi demokrat ali skrajno desni republikanec," je še dejal Fauci.

Šlo je za njegovo predvidoma zadnjo novinarsko konferenco v Beli hiši, potem ko je že pred časom napovedal, da z decembrom zapušča položaj predsednikovega glavnega zdravstvenega svetovalca in položaj direktorja Nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje ZDA, ki ga je vodil od leta 1984.

Med novinarsko konferenco je tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre izgubila nadzor nad dopisniki Bele hiše, ko so novinarji iz zadnjih vrst, še preden jim je dala besedo, začeli Faucija spraševati o izvoru covida-19.

Jean-Pierre jim je to brez uspeha skušala preprečiti, vendar ni šlo in tiskovna predstavnica vlade Joeja Bidna, ki poudarja svojo odprtost in dostopnost, je novinarsko konferenco kar zaključila.

Med dopisniki Bele hiše vlada stroga hierarhija, kjer predvidljiva vprašanja najpogosteje zastavljajo televizijski novinarji, tiskovni predstavniki pa občasno dajo besedo tudi takim, ki bodo zastavili bolj neprijetna vprašanja. Ampak ne pogosto in v torek je kazalo, da jo bo 81-letni Fauci odnesel brez neprijetnih vprašanj, dokler ni izbruhnil nemir.

Nanj so začela leteti vprašanja, med drugim ali je raziskal izvor pandemije, ali so določene vrste testov virusov varne in ali se mu zdi primerno financiranje zdravstvene organizacije EcoHealth Alliance, ki na Kitajskem plačuje raziskave koronavirusov.

Republikanci, ki januarja prevzemajo večino v predstavniškem domu kongresu, poleg preiskav predsednika Joseja Bidna in njegove družine ter vlade napovedujejo tudi preiskavo Faucija, ki se je zameril bivšemu predsedniku Donaldu Trumpu, ker ni podpiral njegovih idej glede pandemije, kot je zdravljenje covida-19 s sončenjem ali uživanjem belila.

Najbolj pa ga je razjezil s tem, da je nenehno opozarjal, kako resna bolezen je covid-19 in kako nevarna je pandemija, ki jo je Trump skušal od začetka do konca prikazati kot majhno obvladljivo nevarnost.

