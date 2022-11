Dostop do Trumpovih davčnih napovedi

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je doživel nov poraz na vrhovnem sodišču

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je v torek doživel nov poraz na vrhovnem sodišču, v katerega je sam imenoval tri konservativne sodnike. Sodišče je namreč odločilo, da ima kongresni odbor za razdeljevanje proračunskih sredstev pravico do vpogleda v njegove davčne napovedi.

Za Trumpa je bil torek intenziven dan na sodiščih, odločitev vrhovnega sodišča pa je prišla nenapovedano. Trump je od vrhovnega sodišča ZDA po sodnih porazih na nižjih stopnjah zahteval, da ministrstvu za finance ZDA prepove predajo njegovih davčnih napovedi kongresnemu odboru. Ta je do januarja prihodnje leto še vedno pod nadzorom demokratov.

To je že tretji poraz Trumpa na vrhovnem sodišču v letošnjem letu. Oktobra sodišče ni želelo posredovati v preiskavi tajnih dokumentov, ki jih je odnesel iz Bele hiše po odhodu z oblasti. Januarja pa sodišče ni blokiralo predaje dokumentov s strani Nacionalnih arhivov kongresnemu odboru, ki preiskuje napad Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja lani.

Trump je bil edini predsedniški kandidat in predsednik v sodobni zgodovini ZDA, ki ni nikoli objavil svojih davčnih napovedi. Trdil je, da tega ne more storiti, ker davkarija izvaja revizijo. Doslej davkarija še ni potrdila, ali je bilo to res ali ne, so pa pravni strokovnjaki ocenili, da to v nobenem primeru ni razlog, da se dokumenti ne bi smeli objaviti.

Odbor za razdeljevanje proračunskih sredstev že od leta 2019 želi Trumpove davčne napovedi za zadnjih šest let zaradi suma davčnih prevar. Trump trdi, da gre za politični napad demokratov. V času njegove vlade do januarja lani finančno ministrstvo napovedi ni hotelo predati, vlada predsednika Joeja Bidna pa se je strinjala in z njo so se strinjala tudi sodišča.

To je že tretji poraz Trumpa na vrhovnem sodišču v letošnjem letu. Oktobra sodišče ni želelo posredovati v preiskavi tajnih dokumentov, ki jih je odnesel iz Bele hiše po odhodu z oblasti. Januarja pa sodišče ni blokiralo predaje dokumentov s strani Nacionalnih arhivov kongresnemu odboru, ki preiskuje napad Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja lani.

Trumpove davčne napovedi je že prejel nekdanji okrožni tožilec Manhattna Cyrus Vance mlajši, vendar pa je njegov naslednik na položaju Alvin Bragg preiskavo Trumpa upočasnil. Pred dnevi so lokalni mediji poročali, da jo bo spet okrepil. Gre med drugim za preiskavo plačila pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju s Trumpom.

Newyorški sodnik Arthur Engoron je medtem v torek sklenil, da se bo sodni proces v civilni tožbi proti Trumpu, njegovemu podjetju in trem odraslim otrokom zaradi domnevnih poslovnih prevar, ki jo je vložila newyorška pravosodna ministrica Letitia James, začel šele 2. oktobra 2023. Jamesova zahteva 250 milijonov dolarjev kazni za vse in prepoved poslovanja v New Yorku.

Zvezni sodnik Lewis Kaplan je prav tako v torek v New Yorku opozoril Trumpa, naj se pripravi pred skorajšnjo civilno tožbo nekdanje kolumnistke revije Elle E. Jean Carroll, ki ga je obtožila posilstva. Trump je leta 2019 obtožbo zanikal in Carrollovo ozmerjal z lažnivko, zato ga je tožila zaradi obrekovanja. Tožba je bila zamrznjena, dokler je bil Trump na položaju.

Sedaj se nadaljuje, Kaplan pa je Trumpovo odvetnico Alino Habbo opozoril, da bo Carrollova kmalu vložila tožbo po newyorškem zakonu, ki je odpravil zastaralne roke za civilne tožbe zaradi spolnih napadov. "Vaša stranka že več mesecev ve, da se to pripravlja, in mislim, da bi bilo pametno, da si najde odvetnike," je dejal kaplan.

Trumpovi odvetniki so v torek nastopali še pred zveznim prizivnim sodiščem v Atlanti, kjer trije sodniki niso pokazali razumevanja za njihove argumente glede potrebe po posebnem neodvisnem pravnem strokovnjaku za pregled dokumentov, ki jih je Trump odnesel iz Bele hiše.

Pravosodno ministrstvo ZDA želi, da prizivno sodišče tega strokovnjaka, ki ga je imenovala Trumpu naklonjena zvezna sodnica na Floridi, ukine. Glede na torkova vprašanja sodnikov se bo to zgodilo, a se bo Trump verjetno nato skušal pritožiti na vrhovno sodišče.

Agenti FBI so avgusta pri Trumpu na Floridi zaplenili tajne dokumente, ki bi jih moral ob odhodu s položaja predsednika predati Nacionalnim arhivom.

Tožilci so sodnikom v torek povedali, da strokovnjak sploh ne bi smel biti imenovan, saj Trump ni z ničemer dokazal, da je utrpel nepopravljivo škodo zaradi racije FBI. Trumpovi odvetniki so medtem trdili, da strokovnjak z ničemer ne ovira preiskave, agenti FBI pa naj bi pred preiskavo odnesli tudi Trumpove zasebne reči. Kot argument so izpostavljali tudi, da gre za poseben primer, saj Trump ostaja politični konkurent sedanjega predsednika ZDA.

Ta primer je sicer sedaj že prevzel posebni tožilec, ki ga je imenoval pravosodni minister ZDA Merrick Garland.

zfX9K1HbU5E

rOi9t2PzEpI

7kGwU8037sA