Pred najhujšo zimo po drugi svetovni vojni / »Ne bomo umrli ali pobegnili«

Župan Kijeva opozarja, da zaradi ruskega obstreljevanja energetske infrastrukture čaka tri milijone prebivalcev glavnega mesta Ukrajine najhujša zima po drugi svetovni vojni

Zaradi ruskega obstreljevanja energetske infrastrukture čaka tri milijone prebivalcev Kijeva najhujša zima po drugi svetovni vojni, je v danes objavljenem komentarju za nemški tabloid Bild opozoril župan mesta Vitalij Kličko. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je obtožil, da skuša z napadi na civilno infrastrukturo pregnati ljudi iz mesta.

Kličko je dejal, da se mora ukrajinska prestolnica pripraviti na "najslabši možen scenarij" obsežnih izpadov električne energije ob zelo nizkih temperaturah. Po njegovih besedah želi Putin prebivalce Ukrajine ustrahovati, jih prisiliti, da zmrznejo in ostanejo v temi, ter s tem pritisniti na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

"Vendar se to ne bo zgodilo. Mislim, da bodo ljudje postali samo še bolj jezni in odločni. Ne bomo umrli ali pobegnili," je dodal Kličko in Nemčijo pozval, naj poleg orožja v Ukrajino nujno pošlje tudi generatorje, zaščitna oblačila in drugo humanitarno blago.

Pred življenjsko nevarno zimo v Ukrajini je mednarodno skupnost v ponedeljek sicer opozoril tudi regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge.

WHO je od začetka vojne v Ukrajini zabeležila več kot 700 napadov na tamkajšnjo zdravstveno infrastrukturo, kar je Kluge označil za kršitev mednarodnega humanitarnega prava in pravil vojskovanja. Dodal je, da so ruske sile doslej uničile ali poškodovale že skoraj polovico ukrajinske energetske infrastrukture, kar prav tako vpliva na zdravje ljudi.

Medtem so proruske oblasti na Krimu v torek sporočile, da je bil polotok tarča napadov z brezpilotnimi letalniki in da so tamkajšnje ruske sile v stanju pripravljenosti.

Po besedah guvernerja regije Sevastopol Mihaila Razvožajeva je ruska zračna obramba dva letalnika sestrelila že v torek, kasneje pa naj bi ruska črnomorska flota nad morjem v bližini pristaniškega mesta Sevastopol prestregla še tri letalnike, navaja dpa.

Čeprav napadi večje škode niso povzročili, pa naj bi ruske sile sprejele previdnostni ukrep in nekatere ladje črnomorske flote premestile v pristanišče Novorusisk na celinski Rusiji.

Sevastopol kot oporišče ruske črnomorske flote sicer velja za strateško zelo pomembno za Moskvo. Ukrajina je mesto že večkrat napadla z bojnimi brezpilotnimi letalniki, enkrat pa tudi z daljinsko vodenimi čolni brez posadke.