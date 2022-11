Rojstvo dvojčkov iz 30 let starih zamrznjenih zarodkov

Deček in deklica sta se 31. oktobra rodila paru iz Oregona

V ameriški zvezni državi Tennessee sta se iz 30 let starih zarodkov rodila dvojčka. Šlo naj bi za rojstvo iz najdlje zamrznjenih zarodkov doslej, poroča britanski BBC. Deček in deklica sta se 31. oktobra rodila paru iz Oregona.

Zarodka dvojčkov so zamrznili 22. aprila 1992, nastala pa sta za anonimen zakonski par, ki si je želel dobiti otroka s pomočjo zunajtelesne oploditve. Moški je bil starejši od 50 let, jajčece pa naj bi darovala 34-letna ženska.

V laboratoriju na ameriški zahodni obali so ju imeli shranjena do leta 2007, ko ju je par podaril Nacionalnemu centru za donacije zarodkov (NEDC), na veri osnovani zasebni organizaciji, ki navaja, da je pripomogla k rojstvu več kot 1200 otrok iz podarjenih zarodkov.

Embriologi na partnerski kliniki v Tennesseeju so nato v začetku leta zarodka odmrznili in ju vstavili v maternico Rachel Ridgeway iz Oregone. Dvojčka, Lydia Ann and Timothy Ronald, sta se rodila 31. oktobra.

Za Rachel in njenega moža Philipa Ridgewaya, ki imata že štiri otroke, stare med enim in osmimi leti, je to prvi otrok, ki se je rodil s pomočjo zunajtelesne oploditve ali donatorjev.

"Star sem bil pet let, ko je Bog dal življenje Lydii in Timothyju, in vse odtlej je ohranjal to življenje," je za ameriški CNN dejal Philip in dodal, da sta dvojčka na nek način njuna najstarejša otroka.

V izjavi je NEDC menil, da gre najverjetneje za nov rekord. V okviru njihove organizacije je prejšnji segal v leto 2020, ko se je Molly Gibson rodila iz zarodka, zamrznjenega skoraj 27 let.

Pri NEDC upajo, da bo novica o rojstvu dvojčkov opogumila druge, da "še sami izkusijo blagoslov posvojitve zarodka".

