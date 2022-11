WHO / »Ošpice so neposredna grožnja po vsem svetu«

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da precepljenost otrok proti ošpicam od začetka pandemije covida-19 vztrajno upada

Precepljenost otrok proti ošpicam od začetka pandemije covida-19 vztrajno upada. Skoraj 40 milijonov otrok po vsem svetu je lani izpustilo odmerek cepiva proti ošpicam, v najnovejšem poročilu ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacije (WHO), ki ob tem opozarja, da so ošpice neposredna grožnja po vsem svetu.

V lanskem letu je rekordnih skoraj 40 milijonov otrok zamudilo odmerek cepiva proti ošpicam; 25 milijonov otrok je zamudilo prvi odmerek in dodatnih 14,7 milijona otrok drugi odmerek, kaže skupno poročilo WHO in ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), ki so ga predstavili v sredo.

To predstavlja velik korak nazaj v okviru svetovnih prizadevanj za doseganje in ohranjanje izkoreninjenja ošpic ter hkrati pušča milijone otrok dovzetnih za okužbo, so opozorili.

Leta 2021 je bilo glede na ocene po vsem svetu zabeleženih devet milijonov primerov okužbe in 128.000 smrti zaradi ošpic. V 22 državah je prišlo do velikih izbruhov primerov ošpic.

Poročilo navaja zmanjšanje precepljenosti, slabši nadzor nad ošpicami, motnje in zamude pri imunizaciji zaradi covida-19 ter vztrajne velike izbruhe v letošnjem letu kot dejavnike, zaradi katerih so ošpice neposredna grožnja v vseh regijah sveta.

"Medtem ko so bila cepiva proti covidu razvita v rekordnem času in uporabljena v največji kampanji cepljenja v zgodovini, so bili programi rutinskega cepljenja močno okrnjeni in milijoni otrok so zamudili cepljenja proti smrtonosnim boleznim, kot so ošpice."



Tedros Adhanom Ghebreyesus,

generalni direktor WHO

"Medtem ko so bila cepiva proti covidu razvita v rekordnem času in uporabljena v največji kampanji cepljenja v zgodovini, so bili programi rutinskega cepljenja močno okrnjeni in milijoni otrok so zamudili cepljenja proti smrtonosnim boleznim, kot so ošpice," je opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ponovna vzpostavitev programov cepljenja je zato po njegovih besedah ključnega pomena, so sporočili iz WHO, ki ima sedež v Ženevi.

WHO in Sklad ZN za otroke (Unicef) sta že aprila v skupnem poročilu opozorila, da število primerov ošpic po vsem svetu strmo narašča. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bilo za kar 79 odstotkov višje kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog za to je dejstvo, da je vse manj otrok cepljenih proti tej bolezni.

Po podatkih Unicefa je stopnja precepljenosti s prvim odmerkom cepiva proti ošpicam lani padla na 81 odstotkov, kar je prav tako najnižja stopnja po letu 2008. Tudi precepljenost otrok s cepivom proti drugim otroškim boleznim, kot so davica, tetanus in oslovski kašelj, je padla na najnižjo raven po letu 2008, so opozorili pri tem.