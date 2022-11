Donald Trump / V davčnih napovedih je več kot desetletje prijavljal izgubo

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v svojih davčnih napovedih med letoma 2008 in 2019 redno prijavljal izgubo. Leta 2009 na primer v višini 700 milijonov dolarjev, leta 2010 pa 200 milijonov dolarjev.

Donald Trump nerad plačuje davke, obenem pa trdi, da je milijarder

© Gage Skidmore / Flickr

Donald Bender, nekdanji osebni računovodja bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v sredo na sodišču v New Yorku povedal, da je Trump v svojih davčnih napovedih med letoma 2008 in 2019 redno prijavljal izgubo. Leta 2009 na primer v višini 700 milijonov dolarjev, leta 2010 pa 200 milijonov dolarjev.

Trumpovi davki so bili doslej najbolj znana javna skrivnost v ZDA, saj jih pred predsedniškimi volitvami leta 2016 za razliko od vseh ostalih kandidatov v sodobni zgodovini ni nikoli objavil.

New York Times je leta 2020 poročal, da je Trump leta 2017 plačal le 750 dolarjev davka na dohodek. Isti časnik je poročal tudi, da je Trump leta 1995 prijavil 915,7 milijona dolarjev izgube, s čimer se je več let izogibal plačevanju davkov.

Bender iz računovodskega podjetja Mazars je bil dolga leta osebni računovodja Trumpa in mu je vlagal davčne napovedi. V sredo je na državnem sodišču New Yorka, kjer poteka proces proti Trumpovi organizaciji zaradi finančnih poneverb, povedal, da je Trump prijavljal izgubo od leta 2009 do leta 2018.

Trumpova organizacija je obtožena, da se je izogibala plačilu davkov z izvirnimi načini kompenzacij vodilnim uslužbencem. V primeru obsodbe bo morala sicer plačati le približno milijon dolarjev kazni, osebne odgovornosti vodilnih v podjetju na čelu s Trumpom pa sodišče ne ugotavlja.

Trump se v javnosti zagovarja, da gre za politični pregon, saj niso počeli nič takšnega, kar ne počnejo vsa druga velika podjetja.

Trump ima sicer trenutno številne druge pravosodne težave, pri čemer mu v preiskavah o njegovih prizadevanjih za spreobrnitev izida predsedniških volitev 2020 in odtujitvi zaupnih dokumentov iz Bele hiše grozi tudi zaporna kazen.

