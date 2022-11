Lestvica / Kdo so najbogatejši Slovenci?

Stoterica najbogatejših Slovencev s še več premoženja

Boštjanu Bandelju je na lestvici uspel največji skok

© pkp.si

Stoterica najbogatejših Slovencev ima pod palcem 8,1 milijarde evrov, kar je nov rekord. Premoženje 100 najbogatejših se je v zadnjem letu povečalo za 15 odstotkov oz. približno milijardo evrov, ugotavljajo pri reviji Finance Manager. Na vrhu lestvice ni sprememb, na njej kraljujeta Iza Sia in Samo Login, največji skok je uspel Boštjanu Bandelju.

Skok pri skupni vrednosti premoženja je sicer za spoznanje manjši kot lani, ko je dosegel okoli 1,3 milijarde evrov, vseeno pa je po ugotovitvah avtorjev lestvice precejšen glede na pocenitve na delniških trgih.

Odgovor za vnovično povečanje premoženja vidijo v ogromnih lanskih dobičkih, ki so bili glede na napovedi pred tem pogosto presenečenje, hkrati pa v številnih podjetjih v lasti najpremožnejših trdijo, da jih bodo letos ponovili ali presegli.

Poleg tega pri reviji Finance Manager izpostavljajo, da gre za podjetja, ki so zaradi trdnih bilanc bolj odporna proti oteženim razmeram. Številna so praktično brez dolga, imajo dober položaj na trgu in so zelo dobičkonosna.

Meja za vstop na lestvico se je ob skupni rasti premoženja z lanskih 27,7 milijona evrov povišala na 33,3 milijona, avtorji lestvice pa so našteli približno 200 posameznikov s premoženjem, večjim od 20 milijonov evrov.

Vrh lestvice sicer že nekaj časa ostaja nespremenjen. Zasedata ga Iza Sia Login in Samo Login, ki glavnino svojega premoženja črpata iz kupnine ob prodaji razvijalca iger Outfit7 in dividend, ki sta si jih v letih lastništva izplačala iz družbe. Njuno skupno premoženje sicer pri Finance Manager še naprej ocenjujejo na 690 milijonov evrov.

Obema nekdanjima zakoncema sledi družina Šešok, ki ima med drugim v lasti skupino Iskra in je po lanskem največjem skoku na lestvici napredovala še za eno mesto. Njeno skupno premoženje je naraslo za devet odstotkov na 300 milijonov evrov.

Na letošnji lestvici je največji skok, v prvo peterico, naredil Boštjan Bandelj s svojim trgovcem z emisijskimi kuponi Belektron, ki je lani zabeležil visok dobiček v vrednosti skoraj 78 milijonov evrov.

Na letošnji lestvici je največji skok, v prvo peterico, naredil Boštjan Bandelj s svojim trgovcem z emisijskimi kuponi Belektron, ki je lani zabeležil visok dobiček v vrednosti skoraj 78 milijonov evrov. Bandelj se je podal tudi v energetiko in takih, ki znajo izkoristiti priložnosti evropskega energetskega prehoda, je po navedbah avtorjev na lestvici še več. Bandeljevo premoženje se je povečalo za skoraj 300 odstotkov na 295 milijonov evrov.

V deseterici so še družina pidovskega mogotca Igorja Laha (266 milijonov evrov; +27 odstotkov), Vesna in Dari Južna (227 milijonov evrov; +12 odstotkov), lastnika holdinga Perspektiva, med drugim lastnika novomeškega gradbenega podjetja CGP in okoli desetine Petrola, Joc Pečečnik (218 milijonov evrov; nespremenjeno), ki je letos prodal podjetje Interblock in se iz kupnine lotil nekaterih novih naložb.

Obenem jo sestavljajo še podjetnik Damian Merlak (212 milijonov evrov; +16 odstotkov), ki je obogatel s kripto valutami in premoženje vložil med drugim v turizem, Marko Pistotnik (210 milijonov evrov; nespremenjeno), ki je bil prav tako med lastniki Outfita7, in lanska drugouvrščena, Sandi in Livija Češko (205 milijonov evrov; -42 odstotkov), znana iz podjetniške zgodbe Studia Moderna.

Med stoterico najpremožnejših sta letos dva novinca in 12 povratnikov, kar je manj kot v preteklih dveh letih, ko so bili s tega vidika doseženi rekordi. Med novimi obrazi pri Finance Manager omenjajo Štefana Kukmana, ki prebija led s kripto rešitvijo v logistični panogi. Podjetje CargoX, katerega 17-odstotni lastnik je, po lanskem približno 10-milijonskem dobičku letos napoveduje potrojitev lanskega rezultata, to pa je ključen razlog za uvrstitev Kukmana na lestvico z ocenjenimi 36,2 milijona evrov.

Pri večini podjetnikov velik del premoženja pomeni lastništvo v podjetju, iz leta v leto pa je več takšnih, ki se na lestvico uvrščajo s kupninami. Tem so se letos pridružili Pečečnik, Ivo Boscarol in njegova hči Anastasia Taja s prodajo Pipistrela ter zakonca Mojca in Tomaž Čebašek s prodajo družbe Vasco.

Na njej sta prvič tudi lastnika uspešnega razvijalca in proizvajalca toplotnih črpalk Kronoterm Bogdan Kronovšek in njegova sestra Nataša Besednjak. Podjetje pri Finance Manager vrednotijo na 39,6 milijona evrov.

Pri večini podjetnikov velik del premoženja pomeni lastništvo v podjetju, iz leta v leto pa je več takšnih, ki se na lestvico uvrščajo s kupninami. Tem so se letos pridružili Pečečnik, Ivo Boscarol in njegova hči Anastasia Taja s prodajo Pipistrela ter zakonca Mojca in Tomaž Čebašek s prodajo družbe Vasco.

Na lestvico so spet uvrščeni trije športniki, ki uspešno nastopajo v ameriških profesionalnih ligah. Najvišje med njimi je košarkarski zvezdnik Goran Dragić, ki igra v ligi NBA in z ocenjenimi 69,8 milijona evrov zaseda 31. mesto. Za 20 milijonov evrov na 49,8 milijona evrov se je po oceni avtorjev lestvice povečalo premoženje superzvezdnika lige NBA Luke Dončića, zaseda pa 54. mesto. Peti najbolje plačani hokejist v zgodovini hokejske lige NHL Anže Kopitar pa je s 43,3 milijona evrov na 68. mestu.