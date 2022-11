Donald Trump / Novinarka ga toži zaradi spolnega napada

Pisateljica in novinarka E. Jean Carroll je nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa javno obtožila, da jo je pred skoraj 30 leti skušal posiliti

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Pisateljica in novinarka E. Jean Carroll, ki je nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa javno obtožila, da jo je pred skoraj 30 leti skušal posiliti, je na newyorškem zveznem sodišču v četrtek pričakovano vložila nadgrajeno tožbo proti njemu. Leta 2019 ga je tožila zaradi obrekovanja, zdaj pa je k temu dodala prizadejanje telesne poškodbe.

Odvetniki 78-letne Carrollove so tožbo vložili takoj, ko je v četrtek v New Yorku stopil v veljavo nov zakon, sprejet v času krepitve gibanja Jaz tudi proti nasilju nad ženskami. Ta žrtvam spolnih napadov, ki storilcev doslej niso mogle tožiti zaradi preteka zastaralnega roka, omogoča, da poiščejo pravico na sodišču tudi desetletja po napadu.

Carroll trdi, da jo je Trump skušal posiliti v garderobi veleblagovnice Bergdorf & Goodman na 5. aveniji na Manhattnu, čez cesto od Trumpovega stolpa. To naj bi se zgodilo konec leta 1994 ali v začetku leta 1995, tožnica se ne spomni točnega datuma, je pa obdržala obleko, na kateri naj bi bili sledovi Trumpove DNK. Trump je obtožbe zanikal in pisateljico leta 2019 označil za lažnivko, ki da ni njegov tip, zaradi česar ga je takrat prvič tožila.

V novi tožbi Carroll zahteva nedoločeno odškodnino za psihično škodo, bolečine in trpljenje, izgubo dostojanstva in okrnitev ugleda. Pisateljičina prejšnja tožba bo predvidoma obravnavana na sodišču januarja prihodnje leto, sodnik pa se lahko odloči, ali bo v sojenje vključil tudi navedbe iz nove tožbe.

Trumpova odvetnica v tej zadevi Alina Habba je dejala, da spoštuje in občuduje tiste, ki se odločijo za tožbo na podlagi novega zakona zvezne države New York. Toda po njeni oceni je "ta primer žal zloraba namena tega zakona, ki ustvarja grozen precedens, ki tvega delegitimizacijo verodostojnosti dejanskih žrtev," je povedala za AFP.

Carroll je sicer svojo zgodbo o Trumpovem spolnem napadu nanjo prvič predstavila v knjigi What Do We Need Men For? iz leta 2019. V novi tožbi je ponovila, da je več kot 20 let molčala iz strahu pred maščevanjem, vendar si je po letu 2017 in krepitvi gibanja Jaz tudi premislila.

O4sJZmVJCGc

ygs1npqUzzE