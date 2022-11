»Ljudje so spregledali SDS in ne padajo več na te finte«

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je dejala, da pričakuje, da bodo vsi trije zakoni potrjeni na referendumu. Udeležba, ki je znana za zdaj, po njenem mnenju kaže, da ljudstvo zaupa Golobovi vladi.

Koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica izid referendumov o spremembah zakonov o Radioteleviziji Slovenije (RTVS), dolgotrajni oskrbi in vladi pričakujejo skupaj v ljubljanskih Stegnah. Želijo si čim večje volilne udeležbe in pričakujejo, da bodo vsi trije zakoni potrjeni na referendumih.

V ljubljanskih Stegnah se predstavniki koalicije počasi zbirajo, čutiti pa je rahlo napetost. Vsi so v pričakovanju rezultatov.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko (iz kvote Levice) je dejala, da si želijo čim večje udeležbe, saj se na referendumih izrazi ljudska volja. V koaliciji so po njenih besedah na terenu naredili vse, kar je v njihovi moči, da so zagovarjali svoje zakone.

Zahvalila pa se je tudi civilni družbi, ki je s svojimi kampanjami poudarjala bistvo zakona o RTVS, zakaj je pomembno, da imamo javno in neodvisno RTVS. Odzivi na terenu so bili po njeni oceni zelo dobri.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik (iz kvote Svobode) je dejala, da pričakuje, da bodo vsi trije zakoni potrjeni na referendumu. Kampanja je bila z njihove strani dobra in organizirana, je dejala. Pokazali so, da so ekipa, da držijo skupaj in verjamejo v to, kar delajo in v zakone, ki so predmet preizkusa na referendumih.

Udeležba, ki je znana za zdaj, po njenem mnenju kaže, da ljudstvo zaupa vladi in da je največja opozicijska stranka SDS želela metati polena pod noge tej vladi. "Ljudje so jih spregledali in ne padajo več na te finte," je dejala.

Zahvalila pa se je tistim javnim uslužbencem, ki že tretji vikend zapored preživljajo na delovnem mestu, da preštejejo glasove in da uveljavijo demokratično voljo ljudstva.

Volivci so danes odločali, ali naj se uveljavijo spremembe zakona o vladi, spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi in novela zakona o RTVS, kot jih je sprejel državni zbor. S podpisi volivcev podprto zahtevo za razpis referendumov je vložila opozicijska stranka SDS.

V SDS za zdaj še ne dajejo izjav.

Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev, mora tokrat proti uveljavitvi vsakega izmed zakonov glasovati 338.869 volivcev.

