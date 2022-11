EU / »ZDA se okoriščajo z vojno v Ukrajini«

Visoki evropski predstavniki naj bi bili besni ameriško vlado, saj ZDA obtožujejo, da se finančno okoriščajo z vojno v Ukrajini, »medtem ko EU trpi zaradi visokih cen energentov«

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Visoki evropski predstavniki naj bi bili besni na ameriško vlado, saj ZDA obtožujejo, da se finančno okoriščajo z vojno v Ukrajini, medtem ko EU trpi zaradi visokih cen energentov. "Dejstvo je, da če pogledaš trezno, je država, ki ima največjo korist od te vojne, ZDA, ker prodajajo več goriva, in to po višjih cenah, in ker prodajajo več orožja," je za časopis Politico povedal neimenovani višji vir iz Bruslja.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je pozval Washington, naj odgovori na evropske pomisleke. "Američani – naši prijatelji – sprejemajo odločitve, ki imajo ekonomske posledice za nas," je dejal v intervjuju za Politico.

ZDA pritožbe EU zavračajo. "Za dvig cen energentov v Evropi je kriva Putinova invazija v Ukrajini in Putinova energetska vojna proti Evropi, pika," je povedal tiskovni predstavnik Bidnovega Nacionalnega varnostnega sveta. "Izvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA v Evropo se je dramatično povečal in omogočil Evropi, da se osamosvoji od Rusije."

"Za dvig cen energentov v Evropi je kriva Putinova invazija v Ukrajini in Putinova energetska vojna proti Evropi, pika. Izvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA v Evropo se je dramatično povečal in omogočil Evropi, da se osamosvoji od Rusije."



Nacionalni varnostni svet ZDA

Države Evropske unije (EU) skušajo zmanjšati svojo odvisnost od ruske energije, zato se za plin obračajo na ZDA, a je cena skoraj štirikrat višja od cene goriva v ZDA.

"ZDA so največji dobavitelj vojaške pomoči Ukrajini, saj so v Kijev poslale že za več kot 15,2 milijarde dolarjev orožja in opreme, EU pa je Ukrajini poslala za osem milijard evrov vojaške opreme," navaja Borrell.

"Seveda so Američani naši zavezniki, ampak ko gre nekaj narobe, je tudi nujno, da si zavezniki to povedo."



Thierry Breton,

evropski komisar za interni trg

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da visoke cene ameriškega bencina niso "prijazne", medtem ko je nemški gospodarski minister Washington pozval, naj pokaže več "solidarnosti" in pomaga zmanjšati cene energentov.

"ZDA nam prodajajo svoj bencin po štirikratni ceni," je dejal evropski komisar za interni trg Thierry Breton. "Seveda so Američani naši zavezniki, ampak ko gre nekaj narobe, je tudi nujno, da si zavezniki to povedo."