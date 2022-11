Trump gostil neonacista

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je na večerji gostil kontroverznega glasbenika Kanyeja Westa in skrajnega nacionalista Nicka Fuentesa, ki ne skriva nacističnih nagnjenj

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je konec tedna poskrbel za precej razburjenja, kritik in pri vodilnih republikancih tudi zaskrbljenosti, ker je v torek na večerji gostil kontroverznega glasbenika Kanyeja Westa, ki se je premimenoval v Yeja, in skrajnega nacionalista Nicka Fuentesa.

Fuentes, 24-letni antisemit, ki ne skriva nacističnih nagnjenj, je moral zaradi skrajnih stališč zapustiti številne družbene medije.

Trump večerje z Yejem in Fuentesom ni razglašal v javnosti. Izdal ga je Ye na Twitterju, kjer je objavil, da je šel na Florido, da Trumpa prosi, če bo njegov podpredsedniški kandidat. Trumpa, ki je že napovedal svojo kandidaturo za predsedniške volitve leta 2024, naj bi to razburilo, Yeja pa naj bi razburile Trumpove kritike na račun njegove bivše soproge Kim Kardashian.

Ye je tudi napisal, da je Fuentes naredil velik vtis na Trumpa, čeprav ga je spraševal, zakaj ni nikoli pomilostil tistih, ki so napadli kongres.

Bela hiša je v odzivu na Trumpovo večerjo sporočila, da nestrpnost, sovraštvo in antisemitizem nimajo prostora v Ameriki in to velja tudi za Mar a Lago, torej Trumpovo posestvo na Floridi.

Trumpa je zaradi večerje med drugimi kritiziral celo njegov nekdanji veleposlanik v Izraelu David Friedman. "Mojemu prijatelju Donaldu Trumpu sporočam, da je boljši kot to. Tudi družabni obisk antisemita kot je Ye in človeškega iztrebka, kot je Nick Fuentes, ni sprejemljiv. Pozivam te, da take klošarje vržeš skozi vrata in jih pustiš na smetišču zgodovine kamor sodijo," je sporočil veleposlanik.

Trump je po številnih kritikah zaradi večerje zatrjeval, da Fuentesa, ki je leta 2020 hodil okoli s kapo s kratico njegovega slogana Maga - naredimo Ameriko spet veliko, ni nikoli srečal in ga ne pozna ter ne ve nič o njem.

Glede Yeja pa je dejal, da se odlično razumeta, da ni izražal antisemitizma in da ceni vse, kar je lepega povedal o njem na televiziji Fox. "Zakaj se potem ne bi srečal z njim?", je sporočil Trump na svojem družbenem mediju Truth Social (Omrežje resnice) .

Trump se s skrajno desnico spogleduje vse od predsedniške kampanje leta 2016. Takrat je njegovo predsedniško kampanjo podprl voditelj rasistične organizacije Ku Klux Klan David Duke. Trump je na vprašanja, ali podpira to organizacijo odgovoril, da Davida Duka sne pozna niti ne ve nič o njem. Leta 2017 pa je poskrbel za pretres v lastnem kabinetu, ko je dejal, da so bili dobri ljudje tako na strani neonacistov, ki so protestirali v Charlottesvillu v Virginiji kot na strani protestnikov. Judovski člani njegovega kabineta naj bi takrat razmišljali o odstopu.

