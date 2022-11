Zelenski posvaril pred novimi napadi / »Dokler bodo imeli rakete, se žal ne bodo umirili«

Ukrajinski predsednik je opozoril, da Rusija načrtuje nove napade na Ukrajino in državljane pozval, naj se pripravijo na nov teden obremenitev električnega omrežja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo zvečer opozoril, da Rusija načrtuje nove napade na Ukrajino in hkrati obrambne sile in državljane pozval, naj se pripravijo na nov teden obremenitev električnega omrežja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Razumemo, da teroristi načrtujejo nove napade. To vemo z gotovostjo. Dokler bodo imeli rakete, se žal ne bodo umirili," je uvodoma dejal Zelenski in ponovil, da je cilj nedavnih ruskih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, da Ukrajina to zimo preživi v temi in mrazu.

V luči tega je prebivalce pozval, naj bodo v prihodnjih mesecih pripravljeni pomagati ljudem, ki potrebujejo pomoč. "Skupaj bomo lahko preživeli vse," je nadaljeval.

Ruske sile so v zadnjih tednih izvedle več napadov na ukrajinsko kritično infrastrukturo, zaradi česar so številna gospodinjstva v državi sedaj brez ogrevanja, elektrike in vode.

V mestu Herson je trenutno na električno omrežje priključenih približno 17 odstotkov gospodinjstev, je v nedeljo dejal guverner regije Jaroslav Januševič. Zaradi nenehnega ruskega obstreljevanja mesta pa so ukrajinske oblasti v soboto začele z evakuacijo tamkajšnjih civilistov.

Obstreljevanje sledi nedavnemu umiku ruske vojske iz tega mesta. Herson je edina regionalna prestolnica, ki jo je Rusom od začetka invazije uspelo zavzeti, in njihov umik od tam velja za enega največjih neuspehov ruskih sil v tej vojni. Ob umiku ruskih sil je mesto z njimi zapustilo tudi več tisoč civilistov.

47MQXCH9IX0