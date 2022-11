Protikoronski ukrepi / Na Kitajskem novi protesti

Na Kitajskem se v večjih mestih nadaljujejo protesti proti strogi kitajski strategiji preprečevanja širjenja novega koronavirusa

Na Kitajskem se danes v večjih mestih nadaljujejo protesti proti strogi kitajski politiki preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Proti več sto protestnikom, ki so se zbrali blizu diplomatske četrti v Pekingu, je posredovala policija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Oblasti skušajo medtem s cenzuro omejiti poročanje o protestih.

Ljudje so se že minuli konec tedna odpravili na ulice v večjih mestih in se zbrali v univerzitetnih kampusih, da bi pozvali h koncu omejitev v povezavi s covidom-19 in tudi k večjim političnim svoboščinam. Protesti so ponekod trajali še v noči na ponedeljek.

Gre za prvi tak val protestov v državi, odkar so oblasti nasilno zatrle prodemokratične shode leta 1989, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Pekingu so protestniki vzklikali slogane kot Umaknite zapore javnega življenja in Nočemo testiranja PCR, hočemo svobodo. Nekateri so pred seboj nosili prazne liste papirja, s čimer po poročanju dpa izražajo tudi nasprotovanje cenzuri. Nekateri protestniki so zahtevali tudi odstop kitajskega voditelja Xi Jinpinga, ki je bil nedavno izvoljen za svoj tretji mandat.

O protestih danes poročajo tudi iz mest Šanghaj, Chengdu, Chongqing, Wuhan in Nanjing. V Šanghaju je policija na kraju, kjer so se protestniki zbrali že minuli konec tedna, po poročanju AFP prijela tri ljudi.

Že v nedeljo je na ulice kitajskih mest prišlo na stotine ljudi, da bi svojo jezo proti oblastem izrazili v javnosti. Na protestih so bili doslej pridržani številni protestniki, a po poročanju dpa njihovo število ni znano.

Kitajski državni mediji o protestih ne poročajo. Peking je kmalu po izbruhu protestov tudi hitro omejil spletno razpravo o protestih, saj so bile s protesti povezane objave skoraj nemudoma odstranjene s družbenega omrežja Weibo.

Britanski BBC pa je sporočil, da je policija aretirala in pretepla enega od njihovih novinarjev na Kitajskem, medtem ko je v nedeljo poročal o protestih. Kot je v izjavi navedel BBC, je "izjemno zaskrbljen zaradi ravnanja z našim novinarjem Edom Lawrenceom, ki je bil med poročanjem o protestih v Šanghaju aretiran in vklenjen".

Lawrence, ki dela na Kitajskem kot akreditirani novinar, je bil pridržan več ur, v tem času pa so ga policisti tepli in brcali, je še poročal BBC. Kasneje so ga izpustili.

Kitajsko zunanje ministrstvo je glede dogodka zatrdilo, da se novinar BBC med poročanjem o protestih v Šanghaju policiji ni predstavil kot novinar.

Britanski državni sekretar Grant Shapps, med drugim pristojen za energijo in industrijo, je danes obsodil dejanja kitajske policije kot "nesprejemljiva" in "zaskrbljujoča". "Karkoli se še zgodi, bi morala biti svoboda tiska nedotakljiva," je povedal za radio LBC.

Povod za proteste, ki so se začeli v nedeljo, je bil četrtkov požar v stanovanjskem bloku v Urumqiju, glavnem mestu severozahodne kitajske regije Xinjiang, v katerem je umrlo deset ljudi. Omejitve proti širjenju virusa naj bi botrovale visokemu številu smrtnih žrtev, saj naj bi zaprtje otežilo reševanje ljudi iz gorečega bloka. Oblasti sicer te očitke zavračajo.

Peking je danes obtožil "sile s skritimi nameni" na družbenih medijih, ki da skušajo povezati požar s covidnimi ukrepi, češ da so lokalne oblasti že pojasnile dejstva in ovrgle te informacije.

V podporo protestom na Kitajskem so tudi v nekaterih evropskih mestih, med drugim v Londonu, Parizu, Amsterdamu in Dublinu, ter v kanadskem Torontu in ponekod v ZDA v nedeljo potekali manjši protestni shodi, še poroča BBC.

Število zabeleženih primerov okužbe z virusom sars-cov-2 na Kitajskem sicer v zadnjih dneh narašča. Danes je po podatkih kitajske nacionalne zdravstvene komisije presegli 40.000.

