Božičkova tovarna daril / Obdarujte otroke iz socialno šibkejših družin

V preteklih sedmih letih so obdarili že več kot 6000 otrok

Celjsko Humanitarno društvo Enostavno pomagam je tudi letos zagnalo Božičkovo tovarno daril, v kateri s pomočjo donatorjev obdari otroke iz socialno šibkejših družin iz širše celjske regije. Letos bo projekt znova potekal na spletu, so sporočili iz omenjenega društva. V preteklih sedmih letih so obdarili že več kot 6000 otrok.

Poleg tega bodo člani društva tri vikende zapored od četrtka do sobote tudi na praznični stojnici v nakupovalnem središču Planet Tuš Celje.

Kot so še sporočili iz humanitarnega društva, se prostovoljci skozi projekte, ki jih izvajajo v okviru društva, srečujejo z mnogimi socialnimi in duševnimi stiskami družin. Te so iz leta v leto večje in še vedno je vse več otrok, ki potrebujejo svojega Božičkovega pomočnika, da jim bo uslišal praznično željo, so opozorili.

Otroke je možno obdariti prek spleta na naslovu www.bozickovatovarna.si. Kdor želi pomagati, na omenjeni spletni strani izbere poštni predal otroka, ki ga želi obdariti. Na voljo so imena in starosti otrok. Možne so donacije v vrednosti 20, 30 ali 40 evrov.

Prostovoljci društva bodo zato že osmo leto zapored s pomočjo partnerjev in podpornikov izpeljali omenjeni dobrodelni projekt.

Prostovoljci bodo nato za vsakega otroka pripravili darilo, primerno njegovi starosti v vrednosti prejete donacije. Vsebovalo bo igračo ali družabno igro, nekaj sladkega, šolske potrebščine ali material za ustvarjanje, izdelek za osebno higieno in knjigo. Ko bodo darila pripravljena, jih bodo dostavili otrokom do božičnega večera osebno na dom.

Prav tako bodo člani Humanitarnega društva Enostavno pomagam poskrbeli za praznično obdarovanje otrok, ki bodo v času božično-novoletnih praznikov hospitalizirani v celjski bolnišnici. Poskrbeli bodo tudi za darilce novorojenčkom, ki bodo na svet prijokali v času božiča.