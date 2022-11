1938 – 2022 / Umrl je Joco Žnidaršič

Ikona fotografije v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji

Joco Žnidaršič (1938 - 2022)

© Borut Krajnc

V 85. letu starosti je umrl fotograf Joco Žnidaršič. Od leta 1974 do upokojitve je bil urednik fotografije na časniku Delo in velja za ikono med slovenskimi fotografi, so zapisali na spletni strani Dela. Tekom svoje kariere je prejel več odlikovanj, med njimi tudi zlati red za zasluge za življenjsko delo na fotografskem področju.

Že v času študija je ustvarjal reportaže in umetniške fotografije, kot fotoreporter je začel pri Študentski tribuni, nato je pred zaposlitvijo na Delu ustvarjal še pri Tedenski tribuni in Tovarišu.

Po letu 1974 je na potovanjih redno spremljal tudi nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza - Tita, v objektiv pa je lovil tudi druge najpomembnejše osebnosti 20. in 21. stoletja.

Leta 2009 je od predsednika republike Danila Türka prejel odlikovanje zlati red za zasluge za življenjsko delo na fotografskem področju in za velik prispevek k prepoznavnosti Slovenije.

Leta 2013 je prejel nagrado glavnega mesta Ljubljane, leta 2017 pa ga je predsednik države Borut Pahor odlikoval z redom za zasluge, ki ga je prejel kot soavtor v skupini ustvarjalcev akcije Slovenija moja dežela.

Bil je tudi prvi slovenski fotograf, ki je prejel nagrado World Press Foto, to se je zgodilo leta 1976. Prav tako je prejel nagrado Prešernovega sklada, Župančičevo nagrado, Puharjevo plaketo za življenjsko delo in nagrado Consortium veritatis, najvišje slovensko priznanje za novinarsko delo, so še zapisali.