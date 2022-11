Slovenska desnica / »Na tak način ne gre več«

Poslanec NSi in nekdanji minister v Janševi vladi Jernej Vrtovec je opozoril, da je treba ugotoviti, kako lahko do naslednjih volitev desnica postane konkurenčna

Voditelja dveh najmočnejših strank na slovenski desnici: predsednik NSi Matej Tonin in predsednik SDS Janez Janša

© Borut Krajnc

Poslanec NSi in nekdanji minister v Janševi vladi Jernej Vrtovec meni, da je po nedeljskem že tretjem zaporednem porazu desnice na referendumih potrebna vsebinska, vrednostna in kadrovska katarza. Potreben je temeljit pogovor, kakšna bi lahko bila nova paradigma med desno sredino in narodom, meni. Ugotavlja, da desna sredina nagovarja zgolj podeželje, v mestih pa izgublja podporo.

Vedno manj odstotkov desnica pridobiva v mestih, ugotavlja Vrtovec. Podeželju je sicer treba pomagati, a potrebna je samorefleksija, na kakšen način je desna sredina lahko konkurenčna na parlamentarnih volitvah čez štiri leta. "Jaz trdim, da je treba dati desni sredini upanje, drugačno kot je pa sedaj," je dejal v izjavi za medije ob robu seje DZ.

Problem nastane, ko se na volitvah in referendumih glasuje proti vrednostni komponenti in kadrovski selekciji ter ne glede na vsebino, opozarja. Krivce za to bi bilo malenkostno iskati, meni. Potrebno je iskati recepte za to, da se desna sredina okrepi. "Na način, kot ga poznamo zdaj, se žal ne bo okrepila," opozarja.

"Jaz trdim, da je treba dati desni sredini upanje, drugačno kot je pa sedaj."



Jernej Vrtovec,

poslanec NSi

Dejal je, da mu je žal za volivke in volivce desne sredine, ker doživljajo poraz za porazom. Njihov glas ne pride do izraza, da bi lahko vodili državo, čeprav si to zaslužijo, ker jih ni malo, meni. "Programi, ki jih imamo, so zelo dobri," je izpostavil, kar se je po njegovem mnenju pokazalo v dveh letih, ko so sodelovali v vladi Janeza Janše. "Vladali smo zelo dobro, delali ogromno stvari na zelo dober način," je ocenil.

Zato je potrebna samoreflkesija, kot je tudi včeraj dejal predsednik NSi Matej Tonin. Da situacijo ocenijo in pogledajo, kako stojijo, in potem desnico na novo zastavijo - vsebinsko, vrednostno in kadrovsko. "Prav je, da si nalijemo čistega vina in povemo, da na tak način ne gre več," ocenjuje.

Na Toninovo oceno se je v nedeljo na Twitterju ostro odzval predsednik SDS Janez Janša. Vrtovec ocenjuje, da so ti dueli brezplodni. Toninov zapis je tehten, deloma samokritičen, meni. "Postavil pa je tudi nek nov standard," je dejal, da ugotovijo, da morajo marsikaj spremeniti v tem načinu igranja.

Desna sredina ima tako po njegovem mnenju štiri leta časa, da se reorganizira, naredi neke nove platforme, ki bi lahko dajale upanje, da bo čez štiri leta konkurenčna, je še ocenil.