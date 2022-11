Muzej hladne vojne / Vohuni, rakete in jedrska oborožitvena tekma

Dve plati iste zgodbe

Berlinski zid v Muzeju hladne vojne

Vohuni, rakete in jedrska oborožitvena tekma so v ospredju visokotehnološke razstave z interaktivnimi prikazi in predmeti iz resničnega življenja, ki je na ogled v novem berlinskem Muzeju hladne vojne, ki želi prikazati dve plati iste zgodbe.

Prav Berlin, nekoč razdeljen na zahodni in vzhodni del, je bil več kot 40 let v središču hladne vojne. Tukaj so disidenti iz nekdanje Nemške demokratične republike (NDR) ali Vzhodne Nemčije, načrtovali pobeg na Zahod. Načrte so kovali tudi ameriški in sovjetski vohuni, voditelji držav in ministri z obeh strani železne zavese pa izvajali politične in diplomatske manevre. Tu se je pisala zgodovina z berlinsko blokado, zračnim mostom za Berlin, gradnjo zidu in ponovno združitvijo, na spletni strani objavlja portal Deutsche Welle.

V nemški prestolnici je sedaj vrata odprl muzej, ki oživlja štiri desetletja trajajočo hladno vojno, katere konec je napovedal padec Berlinskega zidu leta 1989. Muzej hladne vojne se nahaja v središču Berlina na naslovu Unter den Linden 14, kar je le nekaj sto metrov od mesta, kjer je nekoč stal Berlinski zid, ki je ločeval Vzhodno in Zahodno Nemčijo.

V preddverju obiskovalce muzeja, ki je vrata odprl minulo soboto, pozdravlja simbolična železna zavesa, perforirana s portreti politikov, ki so delovali v hladni vojni: Harry S. Truman, Josif Stalin, Winston Churchill, Nikita Hruščov, Mihail Gorbačov in Helmut Kohl, ki je delo ukrajinske umetnice Vande Sahacke, je objavljeno na spletni strani muzeja.

Kot so še zapisali, nad glavami obiskovalcev lebdi originalna raketa dvina S-75, ki jo je Sovjetska zveza razvila v 50. letih prejšnjega stoletja in je še vedno del enega od najbolj razširjenih sistemov zračne obrambe na svetu. Dvina S-75 je 1. maja 1960 nad Sovjetsko zvezo sestrelila ameriško vohunsko letalo U-2. Pilot Francis Gary Powers je preživel, a so ga ujeli in kasneje zamenjali na t. i. mostu vohunov, mostu Glienicke, ki povezuje Berlin in Potsdam.

Med dvema nadstropjema muzeja je na ogled viseča replika atomske bombe Fat Man, ki so jo ZDA 9. avgusta 1945 odvrgle nad japonskim mestom Nagasaki. Na ogled je replika sovjetskega satelita Sputnik 1 in prava krmilna palica rakete Apollo, ki so jo uporabili v misiji Apollo-Sojuz julija 1975, ko sta se v vesolju rokovala Američan in Rus. Obiskovalci lahko vidijo tudi originalni rdeči telefon, ki je med hladno vojno pomagal pri zagotavljanju krhkega miru med Vzhodom in Zahodom in olimpijsko baklo z olimpijskih iger v Münchnu leta 1972.

Zgodovina hladne vojne je v novem berlinskem muzeju prikazana tudi na številnih monitorjih, kjer je na ogled sodobno dokumentarno filmsko gradivo pa tudi fotografije, animacije in videoposnetki očividcev.

Prek očal za virtualno resničnost oživi tudi ikonični trenutek zgodovine; pobeg policista NDR Conrada Schumanna na svobodo 15. avgusta 1961, ki ga je v objektiv ujel fotograf Peter Leibing. Instalacija virtualne resničnosti Schumannov skok čez bodečo žico prikazuje iz treh različnih zornih kotov, so še zapisali v Muzeju hladne vojne.

19-letni Conrad Schumann je bil prvi obmejni policist NDR, ki je prebegnil na Zahod.

