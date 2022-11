Kitajska / Na ulicah več policije, a brez novih protestov

Kitajska želi s prisotnostjo policije preprečiti ponovitve shodov, ki nasprotujejo vladni politiki preprečevanja širjenja novega koronavirusa

Kitajska policija je od ponedeljka v prestolnici Peking in velemestih, kot so Šanghaj, Guangzhou in Hangzhou, okrepila prisotnost na ulicah. S tem je preprečila ponovitve shodov, na katerih so protestniki čez konec tedna izražali nasprotovanje strogi vladni politiki preprečevanja širjenja novega koronavirusa, poročajo tuje tiskovne agencije.

V več primerih so policisti mimoidoče ustavili in jih prisilili, da so pokazali osebne dokumente in mobilne telefone, ki so jih pregledali za sumljivo vsebino ali programe, kot so storitve, ki vključujejo uporabo navideznega zasebnega omrežja (VPN) za prikrivanje lokacije in izogibanju cenzure na spletu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Pekingu je policija še posebej zavarovala promenado v bližini diplomatske četrti, kjer je v nedeljo zvečer protestiralo več sto ljudi. V Šanghaju so varnostne sile medtem postavile ograje na lokaciji, kjer se je čez vikend zbrala množica.

Povod za demonstracije na Kitajskem je bil četrtkov požar v stanovanjskem bloku v Urumqiju, glavnem mestu severozahodne kitajske regije Xinjiang, v katerem je umrlo deset ljudi.

V nasprotju z uradno razlago dogodkov, po kateri naj bi počasnejšemu odzivu gasilcev botrovale ozke ulice, so se na kitajskih družbenih omrežjih pojavili zapisi, ki so za tragedijo krivili stroge protikoronske omejitve, zaradi katerih naj bi bil otežen dostop do stavbe in izhod iz nje.

Kitajski državni mediji o protestih niso poročali. Peking je kmalu po izbruhu protestov tudi hitro omejil spletno razpravo o protestih, saj so bile s protesti povezane objave skoraj nemudoma odstranjene s družbenega omrežja Weibo.

eT5_a0m4Rcw

xeIoezR_o5s

u5YMe6m-Kzg