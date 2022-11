Velika Britanija / »Zlata doba odnosov s Kitajsko je končana«

Novi predsednik britanske vlade je Kitajsko označil za "sistemski izziv", a hkrati posvaril pred "retoriko hladne vojne", rekoč da globalnega pomena Kitajske ni moč ignorirati

Britanski premier Rishi Sunak

"Zlata doba" odnosov s Kitajsko je končana, je v svojem prvem zunanjepolitičnem govoru sporočil britanski premier Rishi Sunak. Novi predsednik vlade je v ponedeljek na banketu v Londonu Kitajsko označil za "sistemski izziv", a hkrati posvaril pred "retoriko hladne vojne", rekoč da globalnega pomena Kitajske ni moč ignorirati.

Rishi Sunak je pred dobrim mesecem na Downing Street 10 nadomestil Liz Truss, odtlej pa se sooča s pritiski znotraj konservativne stranke, naj zaostri stališče londonske vlade do Pekinga, poroča britanski BBC.

Njegov govor je sledil shodom, ki so čez vikend potekali v več kitajskih mestih, na katerih so protestniki izražali nasprotovanje strogi vladni politiki preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Kot je sporočil BBC, je policija na enem od teh shodov pridržala in pretepla enega od njihovih novinarjev, ob kar se je med govorom obregnil tudi Sunak.

"Prepoznavamo, da Kitajska predstavlja sistemski izziv našim vrednotam in interesom, izziv, ki postaja vse bolj akuten, s tem ko se premika v smeri večjega avtoritarizma," je povedal Sunak.

Ob tem je dodal, da je konec "zlate dobe" odnosov s Kitajsko, z njo pa se končuje tudi "naivna ideja", da bo več trgovine s Kitajsko privedlo do političnih reform v najštevilčnejši državi na planetu.

Sunak je izrazil prepričanje, da se je treba tekmecem postaviti po robu "ne z veliko retoriko, pač pa z robustnim pragmatizmom". Poudaril je, da kljub temu ne morejo ignorirati pomena Kitajske v svetovnih zadevah in pri tem navedel vprašanja stabilnosti globalnega gospodarstva in podnebnih sprememb.

Britanski premier in kitajski predsednik Xi Jinping sta načrtovala prvo srečanje ob robu nedavnega vrha zasedanja G20 v Indoneziji, a sta sestanek odpovedala spričo eksplozije rakete, ki je na vzhodu Poljske ubila dva civilista.

