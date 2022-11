ZDA / Republikanski uradniki zavrnili potrditev izidov vmesnih volitev

Potrditev izidov so zavrnili brez dokazov, da bi bilo z njimi kaj narobe, zato jih čakajo tožbe, ki jih napovedujejo tako demokrati kot republikanci

Kandidatka za guvernerko Kari Lake

© Gage Skidmore / Flickr

V ameriški zvezni državi Arizona so republikanski volilni uradniki v okrožju Cochise v ponedeljek zamudili rok za potrditev izidov volitev sredi predsedniškega mandata, ki so potekale 8. novembra. Potrditev izidov so zavrnili brez dokazov, da bi bilo z njimi kaj narobe, zato jih čakajo tožbe, ki jih napovedujejo tako demokrati kot republikanci.

Potrditev izidov sta najprej zavrnila dva republikanska nadzornika volitev v okrožju, ker sta želela pojasnila o potrditvi strojev za štetje glasovnic, čeprav so državni uradniki zagotavljali, da s potrditvijo strojev ni bilo nič narobe.

Republikanci v omenjenem okrožju so dosegli le to, da rezultatov iz okrožja ne bodo upoštevali v celotnem seštevku države, ker bo demokratom v zveznem predstavniškem domu zagotovilo dodatni sedež. Dobili bodo tudi položaj šolskega nadzornika Arizone. Oba sta tesno pripadla republikanskima kandidatoma, okrožje Cochise pa je v veliki večini republikansko.

Drugje po ZDA težav ni bilo in volilni uradniki so opravili svoje delo. Težave so le v Arizoni, kjer so podporniki nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa že pred volitvami napovedovali, da bodo priznali le izide, ki bodo pokazali zmago republikanskih kandidatov. Izidov niso potrdili še v enem okrožju Pensilvanije, kjer so imeli na volilni dan težave s pomanjkanjem papirja.

Nekateri republikanski poraženci volitev, kot sta kandidatka za guvernerko Kari Lake in kandidat za državnega sekretarja Mark Finchem še vedno ne priznavata poraza. Krivdo sicer valita na republikanske državne uradnike v največjem okrožju Maricopa, ki zajema mesto Phoenix. Ti naj bi bili odgovorni za težave s tiskalniki, zaradi česar naj bi po njunih trditvah številni republikanski volivci ne bi prišli na volišča.

