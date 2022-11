Raziskava / Koliko bodo potrošniki v Sloveniji namenili za praznična darila?

Vsak tretji slovenski državljan bo za praznična darila namenil več kot 100 evrov

© Wikimedia Commons

S črnim petkom se je tudi v Sloveniji začela sezona prazničnih nakupov. Nekateri so nakupe daril že začeli, več kot polovica pa bo praznično nakupovanje začela decembra. Vsak tretji slovenski državljan bo letos za božična darila namenil več kot 100 evrov, kaže raziskava avstrijske družbe Spar European Shopping Centers (SES), ki je prisotna tudi v Sloveniji.

Kot se je izkazalo, bo v Sloveniji 59 odstotkov vprašanih praznične nakupe začelo decembra. Nekateri so medtem darila poiskali že na črni petek, mnogi pa nakupujejo v zadnjem trenutku. Štirje odstotki sodelujočih v raziskavi nakupe načrtuje že oktobra.

Večina vprašanih, 83 odstotkov, bo praznično nakupovanje začela ob približno enakem času kot lani, desetina prej, štirje odstotki pa pozneje.

Vsaka tretja ženska začne nakupovati darila že novembra, manj kot polovica pa decembra. Na drugi strani 17,5 odstotka vprašanih moških začne nakupovati novembra, 69,2 odstotka pa se jih za to odloči decembra.

Največ potrošnikov bo za darila namenilo več kot 50 evrov, slaba tretjina več kot 100 evrov, prav toliko pa tudi na ravni med 50 in 100 evri. Približno sedmina potrošnikov bo za darila namenila 200 evrov ali več.

Kaže pa, da moški za darila namenijo več denarja kakor ženske, saj so dražji nakupi bolj pogosti med moškimi kot ženskami. Skoraj polovica moških bo za darila porabila med 100 in 500 evri, medtem ko bo med ženskami znesek v tem okviru namenilo 41,5 odstotka vprašanih. Največ moških bo za praznične nakupe potrošilo med 100 in 200 evri, največ žensk pa med 50 in 100 evri.

Raziskava se je v luči energetske krize dotaknila tudi praznične okrasitve. Kot kažejo izsledki, okrasne lučke v prazničnem času pred božičem in novim letom na javnih mestih pripomorejo k ustvarjanju prazničnega vzdušja.

Raziskava družbe SES, ki je v Sloveniji prisotna s petimi nakupovalnimi centri, je potekala v drugi polovici oktobra. V njej je sodelovalo 1022 ljudi. Ciljna populacija so bile osebe, ki kadarkoli obiščejo nakupovalna središča. Vzorec je reprezentativen za Slovenijo po spolu, starosti, izobrazbi in regiji, so poudarili v SES.