Poziv k ustanovitvi mednarodnega protikorupcijskega sodišča

Mednarodno protikorupcijsko sodišče bi delovalo podobno kot Mednarodno kazensko sodišču v Haagu (ICC) in sodno preganjalo koruptivne voditelje po svetu

Pobudo za novo sodišče vodi ameriški sodnik Mark Wolf, ki je dejal, da bi se to osredotočalo "na najvišje ravni uradnikov in na osebe, ki jih podkupujejo".

Nizozemska, Kanada in Ekvador so v ponedeljek podprli predlog o ustanovitvi mednarodnega protikorupcijskega sodišča. To bi delovalo podobno kot Mednarodno kazensko sodišču v Haagu (ICC) in sodno preganjalo koruptivne voditelje po svetu, poroča tiskovna agencija AFP.

Podporo ustanovitvi novega sodišča je v imenu treh držav dal nizozemski zunanji minister Wopke Hoekstra. Kot je zapisal na Twitterju, bi takšno sodišče dalo mednarodni skupnosti dodatno orodje za uveljavljanje obstoječih protikorupcijskih zakonov.

Pobudo za novo sodišče vodi ameriški sodnik Mark Wolf, ki je dejal, da bi se to osredotočalo "na najvišje ravni uradnikov in na osebe, ki jih podkupujejo". "Kultura končanja korupcije se začne z vrha navzdol," je dejal na razpravi ob robu srečanja ministrov v Haagu.

Mark Wolf,

sodnik

Po podatkih Združenih narodov zaradi korupcije vsako leto ponikne okoli dva bilijona ameriških dolarjev. Konvenciji ZN za boj proti korupciji so pristopile skoraj vse države.

Kot je dejal Wolf, "kleptokrati" kljub temu ostajajo nekaznovani, saj nadzorujejo pravosodje. Novo sodišče bi po njegovih besedah med drugim lahko sprejemalo dokaze žvižgačev, ki tega ne morejo storiti v lastnih državah.

A tudi podporniki sodišča priznavajo, da gre zgolj za idejo, ki je še daleč od uresničitve. Strinjali so se tudi, da bi se takšno sodišče prav tako moralo spopadati z enakimi ovirami, kot to počne leta 2002 ustanovljeno ICC, ki se denimo mora zanašati na države, da same pridržijo in izročijo osumljence, še navaja AFP.

V nizozemskem Haagu imata sedež tako ICC kot Meddržavno sodišče (ICJ).

