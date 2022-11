RTV / Pristransko in agitatorsko obveščanje o stavki

Pristransko in agitatorsko obveščanje o stavki v omizjih javne televizije, po navodilih in usmeritvah programskega vodstva TV Slovenija, je namenjeno ustvarjanju umetnega razkola med zaposlenimi, slabšanju delovnih odnosov in odvračanju pozornosti od bistva težav

Na javni televiziji bo danes zvečer tematska oddaja, v kateri bo govora o noveli zakona o RTV Slovenija, ki so jo volivke in volivci potrdili na nedeljskem referendumu. V oddaji pa bo, kot piše v vabilu voditeljice Vide Petrovčič, govora o »najpomembnejšem, psihološkem vprašanju: kako ponovno vzpostaviti delovne odnose med ljudmi, ki so bili deležni mobinga, etiketiranja in socialnega izključevanja s strani stavkajočih novinarjev«. Toda predstavniki stavkajočih niti niso med vabljenimi gosti, za stališča stavkovnega odbora ali predstavnikov novinarskih sindikatov ni vprašal nihče. Voditeljica oddaje že v izhodišču manipulira in trdi, da so stavkajoči odgovorni za slabše delovne odnose, kar je v pristojnosti delodajalca, kot tudi navaja neresnično in tudi žaljivo trditev, da stavkajoči mobingirajo nestavkajoče. Trditve, da stavkajoči, ki jim ob vsaki stavkovni aktivnosti vodstvo grozi z izgubo dohodka in izvaja cenzuro, mobingirajo kogar koli, pa so zanikanje realnosti in oddaljitev od nje.

Novinarski sindikati smo generalnega direktorja RTV in vodstvo televizije pozvali večkrat k ukrepanju, zahtevali smo tudi odstope odgovornih za nastalo škodo na javni RTV, a so naši pozivi preslišani, generalno vodstvo RTV vztraja na svojih položajih, kljub nezaupnici volivcev na nedeljskem referendumu. Generalnega direktorja RTV je k odstopu dvakrat pozval tudi Svet delavcev RTV Slovenija, ki zastopa vse zaposlene v javnem zavodu. Z zadnjimi volitvami v Svet delavcev RTV Slovenija so zaposleni v javnem zavodu z največ glasovi podprli sodelavke in sodelavce, ki so aktivni v prizadevanjih za kakovostno in profesionalno javno RTV.

Zaradi posegov vodstva v stavko zaposlenih in oviranja njihove ustavne pravice do stavke smo v novinarskih sindikatih že večkrat podali prijavo na inšpektorat za delo. Vodstvo RTV Slovenija je proti arbitrarno izbranim 38 zaposlenim izdalo opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja le zato, ker so podprli napadene sodelavke in sodelavce ter opozorili na pritiske, ki jih nad njimi izvaja vodstvo RTV. Gre za zlorabo delovnopravnega instituta z očitnim namenom ustrahovanja in discipliniranja delavk in delavcev. Zoper generalnega direktorja RTV Slovenija smo 18. 7. vložili tudi dve kazenski ovadbi, eno zaradi zlorabe uradnega položaja in drugo zaradi kršitve sindikalnih pravic.

Pristransko in agitatorsko obveščanje o stavki v omizjih javne televizije, po navodilih in usmeritvah programskega vodstva TVS, je namenjeno ustvarjanju umetnega razkola med zaposlenimi, slabšanju delovnih odnosov in odvračanju pozornosti od bistva težav, v katere je zaradi ravnanja vodstva RTV zašla javna RTV. Obenem vodstvo RTV – z generalnim direktorjem RTV na čelu – z zaostrovanjem notranjih konfliktov vzdržuje pri življenju lastno neprofesionalnost in nekompetentnost. Tudi zato po več kot 190 dneh stavke ugotavljamo, da programsko vodstvo TV Slovenija nadaljuje javno šikaniranje zaposlenih in izvaja psihološke pritiske na stavkajoče na enak način, kot izpodjeda profesionalizem in poklicno avtonomijo javne RTV. S tem le še poglablja stavkovne razloge in onemogoča sporazumno razreševanje stavkovnega spora.

Stavkovni odbor novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Sindikat novinarjev Slovenije