Ko krščanski demokrati Janšo pošiljajo na smetišče zgodovine

Dramatična klofuta političnemu veteranu

Predsednik SDS Janez Janša in predsednik NSi Matej Tonin v boljših časih, ko sta še sodelovala v vladi

© Borut Krajnc

»Zaradi vseh preteklih izkušenj in dejstev je v Novi Sloveniji dozorelo spoznanje, da bomo rekli političnemu veteranu: DOVOLJ JE.«

Matej Tonin bi se rad osamosvojil od svojega gospodarja: v oddaji »24ur zvečer« je celo dvakrat uporabil skrbno izbrano verbalno klofuto, da je »političnemu veteranu« potrebno reči ne. Kot otrok, ki ne misli več poslušati očeta in načrtuje, da se mu bo po dolgih letih končno uprl. Nova Slovenija zato obljublja, da ne bo več sodelovala z Janšo, bo pa z njegovo stranko: »Če pa bomo sodelovali v vladah, kjer bo zraven tudi SDS, je odgovor da.«

Samorefleksija Nove Slovenije po porazu na trojnem referendumu, s katero so postregli ekspresno takoj po volilni nedelji, je vsebovala krepko oceno, na katero je nato prvak SDS v svojem ciničnem in arogantnem slogu odreagiral in sprožil obsežno verbalno vojno. Hecno, da najbolj ključne politične odločitve v državi, nadvse usodne zanjo, v celoti diktirajo hipna čustva akterjev na tviterju, kar najbrž veliko pove o arbitrarnosti delovanja domačega političnega polja. Udarna trditev o težavah v raju, ki ji lahko verjamemo ali pa tudi ne, da pri Toninovih več ne bodo zobali češenj s svojim velikim bratom, nesporno zveni dramatično.

Če smo natančni, je takšna napoved večji poraz za neuničljivega šefa SDS, kakor če bi izgubil 20 referendumov zapored. Lahko SDS sploh še kdaj ustvari vladajočo koalicijo brez kimajočega Tonina? Lahko Tonin sploh še kdaj pride v vlado brez Janše, razen če se poveže z levimi strankami? Je trenutna hektika napetih odnosov že posledica tihih pogovorov z Robertom Golobom, ki se po nekaterih podatkih ob obsežnih menjavah ne dotika kadrov Nove Slovenije v državnih podjetjih?

Kot Matej postane Ljudmila

Katera misel je znervirala avtoritarnega šefa SDS v omenjeni samorefleksiji Nove Slovenije? Bržkone ugotovitev, da vse volitve v državi, od parlamentarnih, predsedniških in zdaj še referendumov, potekajo na podlagi opredeljevanja do njega osebno: »Vsake volitve, v katerih se neposredno ali posredno pojavi Janez Janša, postanejo iracionalne in emocionalne.«

Pozor, Tonina je zmotila iracionalnost volilnega odločanja, ne njihov povzročitelj! Bodimo jasni: vse od detronizacije Ljudmile Novak je prav on vodil politiko približevanja svojemu gospodarju, ki se mu bi rad zdaj odločno zoperstavil. Mu bomo zato hitro oprostili njegove grehe dolgotrajnega sodelovanja z njim? S svojo politiko te vrste je povzročil nepopravljivo škodo državi, sploh v njegovi zadnji vladi, ko je Slovenija drvela v pot avtoritarnega režima Orbanovega tipa, pa Nove Slovenije to niti malo ni zaustavljalo.

»Vsake volitve, v katerih se neposredno ali posredno pojavi Janez Janša, postanejo iracionalne in emocionalne.«



Matej Tonin,

predsednik NSi

Nerodno je tudi, da je Tonin na koncu pristal pri političnem kredu Ljudmile Novak, ki jo je sam pomagal nagnati z mesta šefice stranke. Začel je z nasprotovanjem njenemu odklanjanju Janše, trenutno pa je prispel nazaj v položaj, ki je ves čas njen. Kdo je torej imel v presojah prav? Je morda prišel trenutek, da kot moralna zmagovalka na sceno stopi omenjena evroposlanka, saj je sam svojo verodostojnost preprosto zakockal?

Konec janšizma

Toda če se bo držal obljubo, je fenomena Janše in tudi janšizma, vsaj tistega na oblasti, verjetno res nepreklicno konec. Odstotki, ki jih ta dosega na volitvah, nikoli ne bodo dovolj niti v primeru, ko bo SDS zmagovala, kajti doslej so se vsi njeni koalicijski partnerji scvrli v kotlu z Janšo, zelo dobesedno: pomislimo na španovijo SMC in DeSUS-a z njim in kako sta ti stranki končali svojo pot. Doslej je veljalo, da sodelovati z njim ne želijo na levosredinskem polu. Poslej se mu izogibajo še na desnici.

Toninova poteza napovedane osamosvojitve je zelo nepričakovana tudi zato, ker sam še zmerom rad ponavlja, kako odlično je z njim sodeloval v zadnji vladi in kakšne neverjetne uspehe sta skupaj dosegla. Kako je potemtakem možno, da po eni strani hvali partnerstvo z njim, po drugi pa mu obrača hrbet le zato, ker ga je razhudil referendumski rezultat? Nedavne predsedniške volitve za desnico vsekakor niso bile poseben poraz in njegovo naštevanje napačne usmeritve slovenske desnice na treh konsekutivnih volitvah ne zveni kot najbolj smiseln argument.

Politični veteran in njegovi srčki v kavi: videli bomo, če bo Tonin še kdaj v skušnjavi slediti svojemu gospodarju

Namig Janezu

K splošnemu prerekanju na socialnih omrežjih, kjer se očitno odvijajo usodne presoje ravno v trenutku, ko se je prihodnji uporabi tviterja odpovedalo vodilno Gibanje Svoboda, se je priključila še Ljudmila Novak in nato še v samostojnem komentarju zabrusila: »Zato, Janez, namig. Ob očitnem majanju tvojega stolčka vstani in pojdi. Slovenija ti bo iskreno hvaležna.«

»Zato, Janez, namig. Ob očitnem majanju tvojega stolčka vstani in pojdi. Slovenija ti bo iskreno hvaležna.«



Ljudmila Novak,

evropska poslanka (NSi)

Še druga gromozanska klofuta, s katero se je evroposlanka energično priključila začetnemu sporočilu Nove Slovenije, je močno ojačala udarec, usmerjen v Janšev obraz, kakršnega verjetno ni doživel že dolga leta. Je pa za razliko od Tonina bila tudi zares samokritična. Zapisala je, da si za svojo stranko želi, da ne bi bila »preračunljiva v svojih dejanjih«, temveč »bi sledila svojim vrednotam in srcu naroda, ki mu želi vladati«.

Tvit Ljudmile Novak

© Twitter

Tolikšne samokritičnosti pa Janšev pomočnik iz Tuhinjske doline, avtor dosedanje preračunljivosti, niti tokrat ni zmogel.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**