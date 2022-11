Tuji delavci kot potrošno blago

Alex Sergeev / Wikimedia Commons

V EU se vsak delovni dan zaradi smrti na delovnem mestu ne vrne domov dvanajst delavcev. Iz Katarja se jih po koncu gradnje infrastrukture za nogometni mundial ni vrnilo na tisoče. Medtem ko jih organizatorji priznavajo med 400 in 500, je Guardian potrdil 6500 smrti tujih delavcev iz Indije, Pakistana, Nepala, Bangladeša in Šrilanke. Smrti tisočev ostajajo neraziskane, hude kršitve pravic delavcev pa prezrte; od neplačil, dela v ekstremni vročini, nedostojnih življenjskih razmer, do groženj z izgonom iz države v primeru sindikalnega organiziranja.

A za podobne zgodbe sploh ni treba tako daleč. Poleti je Delavska svetovalnica vložila kazensko ovadbo zoper podjetji, ki sta v Hrpeljah zaposlovali tuje delavce in jih silili v 30 ur neprekinjenega dela ter jih obenem nadzorovali preko kamer. Dvanajst indijskih delavcev je spalo v skladišču nad proizvodno halo. Stiske zaradi kršitve osnovnih pravic so v Katarju zasenčili nogometni žarometi, kaj pa je izgovor za takšne stiske pri nas?

