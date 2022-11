ZDA / Zakon za zaščito istospolnih porok

Ameriški senat je potrdil predlog zakona, ki uradno legalizira poroke med istospolnimi pari, čeprav so te dejansko že dovoljene po odločitvi vrhovnega sodišča leta 2015

© Guillaume Paumier / Flickr

Ameriški senat je potrdil predlog zakona, ki uradno legalizira poroke med istospolnimi pari, čeprav so te dejansko že dovoljene po odločitvi vrhovnega sodišča leta 2015. Zagovorniki pravic LGBT+ skupnosti so zakon pozdravili, da se jim ne bi ponovila zgodba s pravico do splava, ki jo je vrhovno sodišče letos poleti ukinilo.

Predlog zakona mora sedaj potrditi še predstavniški dom kongresa. Demokratska večina namerava to storiti kmalu, saj za republikance, ki bodo januarja prevzeli večino v predstavniškem domu kongresa, to ne bo prioriteta.

V senatu je predlog zakona v torek presenetljivo podprlo kar 12 republikancev od 50. Rezultat glasovanja je bil tako 61 proti 36. Vodja senatne večine, demokrat Chuck Schumer je poudaril, da gre za korak k večji enakopravnosti v ZDA.

Predsednik ZDA Joe Biden je izid glasovanja v senatu pozdravil in zagotovil, da bo zakon podpisal s ponosom in takoj, ko ga dobi na mizo. "LGBTQ mladi bodo lahko odraščali ob zavedanju, da lahko imajo tudi oni polna in srečna življenja s svojimi družinami," je dejal demokrat Biden.

Konservativni vrhovni sodnik Clarence Thomas je ob razveljavitvi odločitve sodišča v primeru Roe proti Wade, ki je pred pol stoletja v ZDA ženskam zagotovila pravico do splava, zagrozil, da bi lahko v prihodnje podobna usoda doletela tudi pravico do istospolnih porok.

Za republikance te poroke sicer niso tak problem kot pravica do splava, saj zakona za zaščito slednje ameriški kongres v 50 letih ni bil sposoben sprejeti.

P4WHuSnyHkU

SThoqLrqH8o