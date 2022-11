ZDA / Zarota za upor proti državi

Vodja skrajno desne skupine Varuhi prisege in podpornik nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa Stewart Rhodes spoznan za krivega sodelovanja v zaroti za upor proti vladi

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Zvezna porota v Washingtonu je vodjo skrajno desne skupine Varuhi prisege in podpornika nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa Stewarta Rhodesa v torek spoznala za krivega sodelovanja v zaroti za upor proti vladi, ker je sodeloval pri organizaciji napada na ameriški kongres 6. januarja lani.

Gre za pomembno zmago ministrstva za pravosodje ZDA pri pregonu oseb, ki so v imenu Trumpa napadli kongres, da onemogočijo formalno potrditev njegovega poraza na predsedniških volitvah 2020. Ministrstvo je doslej doseglo obsodbe ali priznanja krivde okoli 500 od skoraj 1000 oseb, ki so jih obtožili sodelovanja v napadu.

Stewart Rhodes je največja "riba" doslej. Porota je sprejela odločitev po treh dneh posvetovanj in po dveh mesecih sodnega procesa. Skupaj z Rhodesom so sodili še štirim osebam, porota pa je za krivega sodelovanja v zaroti za upor proti vladi spoznala še Kellyja Meggsa, ki je vodil floridsko vejo skupine Varuhi prisege. Je pa porota vseh pet spoznala za krive oviranja uradnega postopka, to je formalne potrditve volilne zmage demokrata Joeja Bidna.

Rhodes in Meggs sta prva v zadnjih 30 letih, ki ju je porota spoznala za kriva upora proti vladi. Ta obtožnica sega v čase državljanske vojne in se v ZDA uporablja izjemno redko. Zagrožena kazen v primeru obsodbe je do 20 let zapora, sodnik pa se lahko odloči za nižjo.

"Demokracija je odvisna od mirnega prenosa oblasti. S poskusom blokade potrditve izida predsedniških volitev 2020 so obtoženci poteptali vladavino prava v naši državi," je sporočil pomočnik direktorja FBI pristojen za prestolnico Washington Steven D'Antuono in dodal, da odločitev porote dokazuje, da sila in nasilje nista kos pravosodnemu sistemu ZDA.

Steven D'Antuono,

pomočnik direktorja FBI v Washingtonu

Rhodes je svoje privržence napeljal k napadu na kongres, pri katerem sicer nato sam ni sodeloval. Za napad so se odločili, da bi pomagali Trumpu, ki je po porazu na volitvah trdil, da je bil žrtev volilnih prevar, in v to prepričal številne svoje volivce.

Rhodes je na sojenju prepričeval poroto, da ni bilo nobenega načrta za napad in da so tisti, ki so napadli kongres, to storili na lastno pest. A pred napadom je pošiljal sporočila, da bodo ukrepali in Trumpa ohranili na oblasti. V ta namen je porabil več deset tisoč dolarjev lastnega denarja za nakup orožja, ki so ga hranili blizu Washingtona za primer, da bo treba z njim v boj.

Preiskava kongresnega odbora je doslej pokazala, da je Trump z nekaterimi sodelavci aktivno iskal načine, da razveljavi izid volitev in ostane na oblasti. V to je skušal prepričati tudi podpredsednika Mika Pencea, ki pa je zavrnil razveljavitev izidov volitev po posameznih zveznih državah v kongresu, zato so mu Trumpovi privrženci 6. januarja lani celo grozili z obešenjem. Kongresna preiskava je politična, demokrati in tudi nekateri republikanci pa upajo, da bo pravosodno ministrstvo speljalo kazensko preiskavo do konca.

Torkova odločitev porote bo verjetno malce opogumila tožilce pravosodnega ministrstva. Pred kratkim imenovani posebni tožilec Jack Smith poleg odtujitve tajnih dokumentov iz Bele hiše vodi tudi preiskavo Trumpa v povezavi z napadom na kongres in prizadevanji za spreobrnitev izida volitev.

Prihodnji teden se bo začela izbira porote v drugem procesu proti Varuhom prisege. Decembra se bo poleg tega začelo sojenje voditeljem še ene podobne skrajno desne skupine Ponosni fantje, ki so prav tako sodelovali v napadu na kongres.

