Umrl nekdanji kitajski predsednik

Vodja kitajske komunistične partije Jiang Zemin je umrl v 97. letu starosti

V Šanghaju je danes v 97. letu starosti umrl nekdanji kitajski predsednik in vodja kitajske komunistične partije Jiang Zemin. Kot poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua, je umrl po odpovedi organov zaradi levkemije. Zaradi smrti nekdanjega voditelja na kitajskih državnih ustanovah zastave visijo na pol droga.

Xinhua je ob novici o smrti nekdanjega voditelja objavila pismo vladajoče komunistične partije, parlamenta, kabineta in vojske kitajskemu ljudstvu, v katerem so sporočili njegovo smrt in jo označili za neprecenljivo izgubo za partijo, kitajsko vojsko in pripadnike vseh etničnih skupin v državi.

Kitajska tiskovna agencija Jiang Zemina med drugim opisuje kot izjemnega voditelja visokega ugleda, velikega marksista in velikega proletarskega revolucionarja. Vsi državni mediji so ob njegovi smrti na družbenih medijih sicer objavili isto črno-belo fotografijo krizanteme, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi smrti nekdanjega voditelja bodo na kitajskih državnih ustanovah zastave visele na pol droga do njegovega pogreba. Kdaj naj bi ga pokopali, kitajski državni mediji ne poročajo. Omenjajo pa, da bosta na pogrebu njegov naslednik Hu Jintao in sedanji predsednik Xi Jinping ter da nanj ne bodo povabljeni tuji voditelji. Po navedbah pogrebnega odbora so se tako odločili "v skladu s kitajsko prakso", poroča britanski BBC.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so že nekaj tednov krožile govorice, da je nekdanji predsednik zelo slabega zdravja, še posebej po tem, ko se oktobra ni udeležil slovesnosti niti ob začetku niti ob koncu kongresa komunistične partije. Nazadnje se je v javnosti pojavil 1. oktobra 2019.

Zemin se je rodil 17. avgusta 1926, po izobrazbi je bil elektroinženir, med drugim pa je bil župan Šanghaja. Po krvavem zatrtju prodemokratičnih protestov na Trgu nebeškega miru leta 1989 je postal generalni sekretar vladajoče kitajske komunistične partije, na čelu katere je bil do leta 2002. Med letoma 1993 in 2003 je bil kitajski predsednik, nasledil ga je Hu Jintao.

Pod njegovim vodstvom je Kitajska nadaljevala gospodarske reforme in doživela znatno gospodarsko rast. Leta 1997 je od Združenega kraljestva ponovno prevzela Hongkong, dve leti kasneje pa Macao od Portugalske. Med njegove uspehe sodita tudi včlanitev Kitajske v Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) leta 2001 in uspešna kandidatura Pekinga za olimpijske igre leta 2008.

Po drugi strani nanj letijo kritike zaradi kršitev človekovih pravic na Kitajskem in preganjanja pripadnikov gibanja Falun Gong. Kritiki mu očitajo tudi, da mu ni uspelo rešiti težav, ki so se pojavile ob ponovnem gospodarskem vzponu Kitajske, kot so korupcija, neenakost ter degradacija okolja.

Tudi po uradni upokojitvi leta 2005 je Jiang Zemin s svojimi tesnimi sodelavci po ocenah analitikov močno vplival na politično dogajanje na Kitajskem, poročajo tuje tiskovne agencije. Je pa zunaj njegovega dosega ostal sedanji kitajski predsednik Xi Jinping, ki je številne Zeminove privržence spravil za zapahe v okviru svoje kampanje proti korupciji.

Zemin je bil najdlje živeči vrhovni voditelj v zgodovini Ljudske republike Kitajske. Na drugem mestu je Deng Xiaoping, ki je umrl leta 1997 v 93. letu starosti.

