Twitter / Odprava pravil o prepovedi širjenja dezinformacij glede covida-19

Gre za zadnje v vrsti sprememb, ki jih izvaja Elon Musk, odkar je konec oktobra kupil Twitter

Med pandemijo covida-19 je začel Twitter zavajajoče tvite o tej bolezni označevati in odstranjevati uporabnike, ki so vztrajali pri širjenju dezinformacij.

Twitter je prenehal izvajati pravilnik, ki na družbenem omrežju prepoveduje širjenje dezinformacij v zvezi s covidom-19, so danes sporočili iz podjetja. Gre za zadnje v vrsti sprememb, ki jih izvaja Elon Musk, odkar je konec oktobra kupil Twitter, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med pandemijo covida-19 je začel Twitter zavajajoče tvite o tej bolezni označevati in odstranjevati uporabnike, ki so vztrajali pri širjenju dezinformacij. "S 23. novembrom 2022 Twitter ne bo več izvajal pravilnika o zavajajočih informacijah glede covida-19," je prek bloga podjetja zdaj sporočil milijarder, ki je to spremembo napovedal že prejšnji teden.

Pred tem je novopečeni glavni izvršni direktor Twitterja Musk že obnovil številne račune, ki so bili v preteklosti zaradi kršenja pravil o vsebini izključeni, med drugim tudi račun nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Prepovedana vsebina je vključevala izjave, katerih namen je vplivati na ljudi, da kršijo smernice zdravstvenih organov, vključno z informacijami o lažnih zdravilih in zanikanjem znanstvenih dejstev.

Po podatkih na blogu podjetja je do septembra letos Twitter na podlagi tega pravilnika začasno izključil 11.230 računov. Odkar je Musk, ki samega sebe imenuje "absolutist svobode govora", prevzel Twitter, je bilo obnovljenih okoli 62.000 računov.

Prav tako je Musk odpustil približno polovico zaposlenih, med katerimi jih je veliko delalo na področju boja proti dezinformacijam, neznano število pa jih je iz podjetja odšlo prostovoljno.

Nekdanji vodja oddelka za zaupanje in varnost pri Twitterju Yoel Roth, ki je iz podjetja odšel po Muskovem prevzemu, je v torkovem intervjuju na konferenci fundacije Knight dejal, da ni prepričan, koliko zaposlenih je v podjetju sploh še ostalo za moderiranje vsebin. "Tega vam ne morem povedati, ker je bil naš imenik podjetja po prevzemu izključen in je skoraj nemogoče dokončno ugotoviti, kdo je še ostal pri Twitterju," je pojasnil.

Musk meni, da bi morale biti na Twitterju dovoljene vse zakonsko dovoljene vsebine, v ponedeljek pa je svoja dejanja označil za "revolucijo proti spletni cenzuri v Ameriki", še navaja AFP.

