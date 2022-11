VIDEO / Premierki odločno nad seksistično novinarsko vprašanje

Finska in novozelandska premierka sta po pogovorih na skupni novinarski konferenci v Aucklandu zavrnili tezo enega od novinarjev, da sta se sešli zato, ker sta podobne starosti

Finska in novozelandska premierka Sanna Marin in Jacinda Ardern sta po pogovorih na skupni novinarski konferenci v Aucklandu zavrnili tezo enega od novinarjev, da sta se sešli zato, ker sta podobne starosti. Poudarili sta, da sta se srečali kot premierki, in vprašali, ali bi kdo takšno vprašanje postavil moškim voditeljem, poroča britanski BBC.

Po današnjih pogovorih 42-letne novozelandske premierke s 37-letno kolegico Marin, ki je kot prva predsednica finske vlade na uradnem obisku na Novi Zelandiji, je novinarja lokalnega radia zanimal razlog za obisk. Kot je dejal, "se bo veliko ljudi spraševalo, ali se srečujeta, ker sta podobne starosti in imata zato veliko skupnega", ali pa lahko Novozelandci od njunega srečanja pričakujejo sklenitev kakšnih sporazumov med državama.

"Srečujeva se, ker sva predsednici vlad," mu je odvrnila Marin. Premierka Ardern pa ga je prekinila in mu najprej odgovorila z vprašanjem, ali je kdo kdaj postavil takšno vprašanje nekdanjemu predsedniku ZDA Baracku Obami in nekdanjemu predsedniku vlade Nove Zelandije Johnu Keyju. Oba sta se namreč rodila leta 1961 v razmaku samo nekaj dni.

"Srečujeva se, ker sva predsednici vlad."



Finska in novozelandska premierka Sanna Marin in Jacinda Ardern

Premierka je dodala, da je v politiki seveda več moških, kar je realnost, a "če se srečata dve ženski, to ni samo zaradi njunega spola". Nato je naštela trgovinske odnose med državama in izpostavila, da je bilo njuno srečanje priložnost, da državi resnično izkoristita gospodarske priložnosti. "Naša naloga je, da jih še naprej krepimo, ne glede na spol," je poudarila.

Govorili sta tudi o vojni v Ukrajini, razmerah v Iranu, podnebni politiki ter boju za človekove pravice, demokracijo in enakost spolov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Novinarjevo vprašanje je sprožilo kar nekaj odzivov na družbenih omrežjih. Številni uporabniki Twitterja so ga označili za seksistično, nek novozelandski novinar pa je odgovor premierke Ardern pohvalil kot "ubijalski".

Premierki Marin in Ardern sta sicer najmlajši predsednici vlad na svetu. Srečali sta se štiri mesece po tem, ko se je Marin znašla na naslovnicah po vsem svetu, ker so bili na spletu objavljeni posnetki z njenih zasebnih zabav. Nasprotniki so jo obtožili, da je neodgovorna, drugi pa so ocenili, da je vznemirjenje ob posnetkih z zabav zgolj posledica zakoreninjenega seksizma. Ardern je v odzivu takrat dejala, da se ne želi vpletati v notranje zadeve druge države, a vendarle menila, da so bile kritike na račun finske premierke preostre.

yz9rg9m5dvU

lMwCpgl_LiA

iesRfYtP6Og